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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Если кто-то скажет, что выбор кандидата от партии уже сделан, это неправда, – Новинский

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Вадим Новинский
Вадим Новинский

Продолжая разговор о выдвижении единого кандидата от "Оппозиционного блока" в своем интервью изданию Апостроф, Вадим Новинский отметил, что в партии и обществе хватает достойных людей: это Борис Колесников, Юрий Бойко и Александр Вилкул.

Однако решения пока нет. Отвечая на вопрос издания о его собственных президентских амбициях политик ответил, что исключает их, однако украинский язык учит.

"Еще мы слышали заявления [народный депутат] Вадима Рабиновича о готовности к диалогу. Заявляют об этом и другие партии от имени людей, которые выступают за мир. Короче говоря, это не интерес одного юго-востока. Все здравомыслящие люди хотят мира и стабильного развития для нашей страны. Мы к диалогу идем, и в случае, если он будет иметь успех, возможно, появится единый кандидат".

Новинский также считает, что праймериз для "Опоблока" – это нормальная демократическая процедура, но не очевидный механизм.

Комментируя позицию так называемых "газовиков", согласно которой единым кандидатом должен стать только Юрий Бойко, о чем неоднократно сообщал телеканал "Интер", политик отметил, что если кто-то скажет, что выбор уже сделан, это неправда. А озвучивать свои позиции имеют право все.

Также Новинский ответил на вопрос о возглавляемом им новом политическом проекте "Партия мира".

"В политическом сленге есть выражение "партия войны", как характеризуют те силы, которые требуют продолжения войны, сохранение, а то и усиление напряженности в стране. А 70% и даже больше украинцев хотят мира. И все они – партия мира. К ней и я отношусь. Нам нужно склеивать страну, не делить ее на своих и чужих, на украино - и русскоязычных, на друзей и врагов. Мы все – граждане и патриоты Украины, мы все любим нашу страну и нам нужно договориться о том, какая нам нужна страна, чтобы в ней каждый мог комфортно жить, работать, строить будущее свое и своей семьи", – лидер "Партии мира" выразил уверенность, что эта цель достижима.

Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Новинский Оппозиционный блок Выборы Президента 2019
Источник: 24 Канал
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