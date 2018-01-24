Якщо повернеться Росія – інші підуть, – Ар'єв різко висловився на засіданні ПАРЄ

З ПАРЄ можуть піти Україна та ще низка країн, якщо організація вирішить зняти санкції з Росії.

Таку заяву зробив очільник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на засіданні спеціального комітету ПАРЄ, присвяченого питанню повернення Росії.

На думку дипломата, останні дії Росії, зокрема відмова виплачувати борги, є шантажем щодо інших членів організації.

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Він додав, що створення спеціального комітету для зміни правил і процедур, задля повернення РФ, є частиною шахрайських дій Кремля.

Це схоже на те, що ми міняємо кримінальний кодекс, щоб злочинець не був злочинцем. Це те, що ми збираємося робити. Ми повинні серйозно подумати про це,

– зазначив Ар'єв.

Українець наголосив, що зміна правил задля однієї країни суттєво послабить організацію.

"Ми чули, що нам необхідні всі 47 держав-членів, але це не міністерсво фінансів. Проста математика не працює в Асамблеї. Якщо одна країна увійде, інша країна або країни можуть вийти, черз торгівлю цінностями і нехтування ними", – додав Ар'єв.