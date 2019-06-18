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      Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною: інтерв'ю з військовим капеланом

      Хроніки неоголошеної війни 67 Читать новость на русском

      Військові священики з початком бойових дій в Україні почали допомагати бійцям ЗСУ. Про церкву Московського патріархату та роль РПЦ у війні на Донбасі – у прямому ефірі 24 каналу розповів Сергій Дмітрієв – священик УПЦ КП, який спочатку правив на кордоні з окупованим Кримом, а потім – безпосередньо у зоні проведення ООС.

      Сергій Дмітрієв народився в Мурманську, що в Росії, а згодом у 1990-х роках переїхав до України, де став священиком Московського патріархату до 2014 року.

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      Коли військовий капелан покинув РПЦ?

      –  У 2014 році, коли почалася окупація Криму, я побачив, як одного священика просто викинули на вулицю. Хочу на той момент ми досягли певного консенсусу між московським і київським патріархатом, зокрема були зупинені захоплення храмів.

      – У зв’язку з агресію Росії почалася певна релігійна війна, коли українські храми на окупованих територіях почали просто закривати. Туди заходили священики московського патріархату, які викидали українських священнослужителів. Я чекав якусь реакцію наших єпископів МП на цей безлад. Лише один з них, Олександр Драбинко, тоді висловив свої співчуття нашій церкві.

      Чому змінилося ставлення Дмітрієва до РПЦ?

      – У 2014-15 роках, коли наш батальйон втратив 50% особистого складу у війні на Донбасі, у мене було бажання йти в атаку, якщо я бачив російський автомобіль.

      Якщо зі мною за стіл сідає росіянин, він відповідає на два питання: чий Крим і хто воює на Донбасі. Якщо я чую правильні відповіді, я з ним спілкуюся. Якщо ні – то він не сяде зі мною за стіл,
      – відповів військовий капелан.

      Яка роль РПЦ у війні?

      – Це одна з структур, яка розв’язала війну і готувала її. Є факти, де священики РПЦ брали до рук зброю. Наша бригада захопила в полон одного такого священнослужителя. І коли його висовували з авто, він кричав, що він священик і з ним потрібно поводитися обережно, хоча він був в камуфляжі та з автоматом Калашнікова.

      Чому росіяни воюють? Я думаю, що люди довіряють священикам, тому якщо ті кажуть, що це правильно, то пропаганда так і працює.

      Єпископ РПЦ Кіріл
      Єпископ РПЦ Кіріл

      – Я до останнього чекав, що російські єпископи зберуться на Красну площу в Москві і скажуть, що не хочуть воювати з українцями. Це було б правильним вчинком і церква виступила б в ролі миротворця. Але ми бачимо, що все навпаки. Виходить, що церква благословляє вбивати своїх парафіян.

      Для мене, Бог там (у РПЦ, – 24 канал) помер. Я не вважаю ту церкву релігійною організацією, бо вона не має нічого спільного з Богом. Звичайна людина в сорочці і джинсах може представляти Бога, але не завжди людина в расі і хрестом може представляти щось добре. Тому завжди треба звертати увагу на вчинки,
      – заявив Дмітрієв.

      Чим відрізняються церкви у Польщі та Україні?

      – Я був священиком спочатку у Сумські області, потім у Чернівцях, а згодом і в Херсонській областях та Криму. Також був і за кордоном – у Польській православній церкві, яка перебуває під впливом Московської церкви. Там повністю інша церква. Все, що и тут робимо вільного, це роблять всі. Там перебуває дух свободи, до прикладу, не потрібно записуватися на зустріч до священика наперед.

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      – Уявіть собі: після великодньої служби у церкві близько 300 людей сідають за столи, а єпископ бігає до столів та наливає всім чаю. При чому, він знає всіх на ім'я, хоча міста там великі.

      Яка різниця між Польською та Московською церквою?

      – Я б говорив не Московський патріархат, це швидше Російська православна церква на території України. Тому що, коли я їхав до Польщі, всі документи мені дали від РПЦ.

      Російська церква – це структура імперської інституції ,якою керує чиновник. Там дуже мало релігійності, це інституція з церковною атрибутикою. Натомість Польська православна церква вимушена жити в європейській країні з такими ж цінностями, тому вона сама по собі є з так би мовити "людським обличчям",
      – сказав Дмітрієв.

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      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Відеоблоги Хроніки неоголошеної війни Релігія РПЦ УПЦ КП УПЦ МП Україна – Росія Війна на Донбасі Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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