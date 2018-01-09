Ялинку окупованого Харцизька прикрасили пластиком зі смітника: фото

В окупованому місті Харцизьк бойовики так званої "ДНР" зганьбилися з новорічними прикрасами.

Про це написав блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці Facebook.

"В Харцизьку (під контролем "ДНР") ялинку прикрасили "баклажками" зі смітника", – йдеться в дописі до фото.

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Як помітно з фото, на головній ялинці міста справді висять доволі убогі новорічні прикраси, серед яких можна помітити розмальовані пластикові пляшки.

Ялинку окупованого Харцизька прикрасили пластиком зі смітника

Місцеві жителі обурені і запитали ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка – куди подівся "бюджет" і пригрозили змінити "владу".

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