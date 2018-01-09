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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Ялинку окупованого Харцизька прикрасили пластиком зі смітника: фото

11:38, сьогодні 779
Ялинку окупованого Харцизька прикрасили пластиком зі смітника
Ялинку окупованого Харцизька прикрасили пластиком зі смітника / Фото з соцмереж

В окупованому місті Харцизьк бойовики так званої "ДНР" зганьбилися з новорічними прикрасами.

Про це написав блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці Facebook.

"В Харцизьку (під контролем "ДНР") ялинку прикрасили "баклажками" зі смітника", – йдеться в дописі до фото.

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Як помітно з фото, на головній ялинці міста справді висять доволі убогі новорічні прикраси, серед яких можна помітити розмальовані пластикові пляшки.

Ялинку окупованого Харцизька прикрасили пластиком зі смітника

Ялинку окупованого Харцизька прикрасили пластиком зі смітника

Місцеві жителі обурені і запитали ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка – куди подівся "бюджет" і пригрозили змінити "владу".

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Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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