Ялинку окупованого Харцизька прикрасили пластиком зі смітника: фото
В окупованому місті Харцизьк бойовики так званої "ДНР" зганьбилися з новорічними прикрасами.
Про це написав блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці Facebook.
"В Харцизьку (під контролем "ДНР") ялинку прикрасили "баклажками" зі смітника", – йдеться в дописі до фото.
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Як помітно з фото, на головній ялинці міста справді висять доволі убогі новорічні прикраси, серед яких можна помітити розмальовані пластикові пляшки.
Ялинку окупованого Харцизька прикрасили пластиком зі смітника
Місцеві жителі обурені і запитали ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка – куди подівся "бюджет" і пригрозили змінити "владу".
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