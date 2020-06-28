Російські окупанти у Криму зазнають неабияких збитків через пандемію коронавірусу. Поки у Росії триває потужний інфекційний спалах, на півострові не поспішають відкривати туристичниий сезон. Та й ситуація з хворими у Криму теж залишає бажати кращого.

Лише туристична Ялта зазнає збитків на 450 мільйонів рублів через пандемію коронавірусу. Про це розповів голова окупаційної адміністрації міста Іван Імгрунт, передають "Крим. Реалії".

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Ми недоотримаємо в межах 450 мільйонів рублів. За дорученням глави Криму ми схвалили рішення про надання пільг із орендної плати, оренди майна. Компенсуватися буде з коштів республіканського бюджету,

– заявив колаборант.

Раніше депутат підконтрольного Росії кримського парламенту Валерій Коваленко заявляв, що Ялта може не отримати дозвіл на відкриття купального сезону до кінця червня.

Окрім того, за припущеннями місцевих, курортний сезон 2020 року у Криму стане найбільш провальним за останні 10 – 15 років.

Зверніть увагу! З 15 червня для кримчан, а також зареєстрованих у Криму і Севастополі громадян, почали працювати санаторії, пансіонати, готелі та мотелі. А з 1 липня вони зможуть приймати на відпочинок жителів Росії.

Яка ситуація з коронавірусом у Криму

Станом на 27 червня там офіційно зафіксували 866 людей із COVID-19, померли від ускладнень, спричинених інфекцією, 29 осіб. Дані можуть бути зумисне занижені окупантами.



У Росії ситуація з коронавірусом складна, там щодня фіксують не менше 7 тисяч нових хворих. Водночас, у Кремлі вважають, що епідемія пішла на спад. Якщо у Криму відкриють курортний сезон, а росіянам дозволять відпочивати у санаторіях та пансіонатах півострова, ситуація з COVID-19 у Криму може стати критичною.