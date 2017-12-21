Яма глибиною у мій зріст: військовий показав "подарунки" від бойовиків

Українські військові показали наслідки обстрілів мирного Зайцевого з систем залпового вогню.

Відео у Facebook розмістив прес-центр АТО.

Військові сповістили, що вогонь бойовики вели з житлових кварталів тимчасово окупованої Горлівки

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На день святого Миколая такі подарунки прилетіли до нас зі сторони бойовиків. Останнім часом вони активізували діяльність своєї артилерії в білий день. Незважаючи на присутність місії ОБСЄ, проводять обстріли з реактивних систем залпового вогню. Вчора обстріляли Зайцеве,

– розповів український воїн.

Він додав, що останнім часом бойовики нарощують обстріли як в день, так і в ночі.

"Яма фактично в мій зріс. Тут вона ще маленька, бо попала в стовп. Якби влучила в землю, то була б ще на метр глибшою", – розповів військовий, показуючи наслідки обстрілу.