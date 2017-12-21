Яма глибиною у мій зріст: військовий показав "подарунки" від бойовиків
Українські військові показали наслідки обстрілів мирного Зайцевого з систем залпового вогню.
Відео у Facebook розмістив прес-центр АТО.
Військові сповістили, що вогонь бойовики вели з житлових кварталів тимчасово окупованої Горлівки
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На день святого Миколая такі подарунки прилетіли до нас зі сторони бойовиків. Останнім часом вони активізували діяльність своєї артилерії в білий день. Незважаючи на присутність місії ОБСЄ, проводять обстріли з реактивних систем залпового вогню. Вчора обстріляли Зайцеве,
– розповів український воїн.
Він додав, що останнім часом бойовики нарощують обстріли як в день, так і в ночі.
"Яма фактично в мій зріс. Тут вона ще маленька, бо попала в стовп. Якби влучила в землю, то була б ще на метр глибшою", – розповів військовий, показуючи наслідки обстрілу.