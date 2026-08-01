У Чорному морі затонув російський контейнеровоз: у Росії заявили про атаку морських дронів

У Росії заявили, що в ніч на 1 серпня в Чорному морі затонув контейнеровоз "Яніна", який входить до флоту компанії FESCO. За твердженням російської сторони, судно нібито атакували два українські морські безпілотники.

Про це повідомляє "Росатом".

Що відомо про втрату російського корабля?

За твердженням російської сторони, атака сталася близько 22:00 за московським часом приблизно за 130 морських миль від Новоросійська.

Довідково. 130 морських миль – це близько 240 кілометрів.

У "Росатомі" стверджують, що судно нібито атакували два українські морські безпілотники, після чого воно затонуло. Генеральний директор Олексій Ліхачов заявив, що "Яніна" перебувала в міжнародних водах і нібито перевозила цивільний вантаж, зокрема заморожені продукти, будівельні та оздоблювальні матеріали. Він назвав атаку "піратством" і "морським розбоєм".

За інформацією російської сторони, усі 17 членів екіпажу були врятовані. Ліхачов повідомив, що останнього моряка знайшли через кілька годин після інциденту та доставили на берег за участю морської авіації Чорноморського флоту Росії. Також стверджується, що 16 членів екіпажу врятував екіпаж судна Delphinus на чолі з капітаном – громадянином Єгипту, який нібито прибув до місця аварії попри загрозу повторної атаки.

За даними сервісу MarineTraffic, контейнеровоз прямував до Новоросійська з Індії. Судно ходило під прапором Росії, було побудоване у 2005 році, має довжину 142,7 метра, ширину 22,6 метра, дедвейт 13 007 тонн і місткість 962 TEU. Воно належить до класу середньотоннажних контейнеровозів, які використовуються для регіональних перевезень.

Нагадаємо, українські розвідки патрульний катер проєкту 1100М "Сарган", який перебував у Керчі на тимчасово окупованому Кримському півострові. Ціна такого судна становить щонайменше 6 мільйонів доларів.

22 липня повідомлялось, що Сили безпілотних систем ЗСУ за останні 48 годин уразили 13 російських суден у Чорному та Азовському морях. Командувач СБС Роберт Бровді ("Мадяр"), зазначив, що операція "МоЛоЧКа" триває і вже впливає на морську логістику окупантів. За його словами, нинішні результати – лише початок масштабнішої кампанії проти російського флоту.