Уряд Японії надає можливість в'їзду українцям, які рятуються від російського вторгнення, навіть якщо у них немає родичів чи знайомих в Японії, які могли б виступити гарантом, заявили урядовці у вівторок, 15 березня.

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Правління планує зважити кожен випадок з урахуванням потреб людини та видавати короткострокову візу у кожному конкретному випадку як виняток. Це також дозволить змінити візу на таку, яка уможливлює працевлаштування, якщо перебування в країні продовжиться.

На сьогодні в Японії живуть близько 1900 українців зі статусом резидента країни. В'їзд біженців з України спочатку вимагав, щоб поручителями були їхні родичі чи знайомі в Японії. За таким законом, Японія прийняла 47 евакуйованих до 13 березня.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що уряд спершу дозволить допустити людей, які втекли з України і мають зв'язки в Японії. Відтепер двері також будуть відчинені для тих, хто цього не має, враховуючи гуманітарну кризу, з якою стикаються мільйони українців через триваючу війну.

Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі на засіданні комітету верхньої палати у вівторок підкреслив, що "навіть тим, у кого немає родичів або знайомих в Японії, буде в принципі дозволено в'їхати в країну, якщо це диктують гуманітарні міркування".

За словами міністр юстиції Йошіхіса Фурукава, евакуйовані, яким надано короткострокове проживання на 90 днів під час в'їзду в Японію, зможуть змінити свою візу на статус Designated Activities Visa протягом одного року. Зміна дасть їм право на проживання та законне право працювати в країні.

Ми будемо гнучко реагувати на візовий статус, достатньо враховуючи ситуацію, з якою стикаються евакуйовані,

– сказав Фурукава на пресконференції.

На таке рішення уряд Японії наштовхнув заклик посла України в Японії Сергія Корсунського та інших дозволити евакуйованим українським громадянам працювати.

За попередніми даними ООН, понад 4 мільйони людей, переміщених через війну, потребуватимуть допомоги в найближчі місяці. Багато українців втекли до Польщі та інших сусідніх країн.

2 березня під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким Кісіда висловив плани розглядати справи щодо переміщених українців без родичів у Японії з "гуманітарної точки зору".

15 березня головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що уряд "терміново розглядає відповідь усього уряду", для розширення заходів підтримки у забезпеченні житла евакуйованих, постачанні предметів повсякденного вжитку та допомоги їм влаштуватися на роботу та навчатися в Японії.

За словами Мацуно, уряд співпрацюватиме з фірмами та органами місцевого самоврядування, які оголосили про намір прийняти евакуйованих, і вивчатиме заходи на основі запитів людей, які хочуть евакуюватися до Японії.

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