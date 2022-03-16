Правительство Японии предоставляет возможность въезда украинцам, которые спасаются от российского вторжения, даже если у них нет родственников или знакомых в Японии, которые могли бы выступить гарантом, заявили чиновники во вторник, 15 марта.

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Правление планирует взвесить каждый случай с учетом потребностей человека и выдавать краткосрочную визу в каждом конкретном случае в виде исключения. Это также позволит изменить визу на такую, которая позволяет трудоустройство, если пребывание в стране продолжится.

На сегодняшний день в Японии живут около 1900 украинцев со статусом резидента страны. Въезд беженцев из Украины изначально требовал, чтобы поручителями были их родственники или знакомые в Японии. По такому закону Япония приняла 47 эвакуированных до 13 марта.

Ранее в этом месяце премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство сначала позволит допустить сбежавших из Украины людей, у которых есть связи в Японии. Теперь двери также будут открыты для тех, кто этого не имеет, учитывая гуманитарный кризис, с которым сталкиваются миллионы украинцев из-за продолжающейся войны.

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси на заседании комитета верхней палаты во вторник подчеркнул, что "даже тем, у кого нет родственников или знакомых в Японии, будет в принципе позволено въехать в страну, если это диктуют гуманитарные соображения".

По словам министра юстиции Йошихиса Фурукава, эвакуированные, которым предоставлено краткосрочное проживание на 90 дней при въезде в Японию, смогут изменить свою визу на статус Designated Activities Visa в течение одного года. Смена даст им право на проживание и законное право работать в стране.

Мы будем гибко реагировать на визовый статус, достаточно учитывая ситуацию, с которой сталкиваются эвакуированные,

– сказал Фурукава на пресс-конференции.

На такое решение правительство Японии подтолкнул призыв посла Украины в Японии Сергея Корсунского и других разрешить эвакуированным украинским гражданам работать.

По предварительным данным ООН, более 4 миллионов человек, перемещенных из-за войны, будут нуждаться в помощи в ближайшие месяцы. Многие украинцы бежали в Польшу и другие соседние страны.

2 марта во время телефонного разговора с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Кисида выразил планы рассматривать дела относительно перемещенных украинцев без родственников в Японии с "гуманитарной точки зрения".

15 марта главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство "срочно рассматривает ответ всего правительства" для расширения мер поддержки в обеспечении жилья эвакуированных, поставке предметов повседневного обихода и помощи им устроиться на работу и учиться в Японии.

По словам Мацуно, правительство будет сотрудничать с фирмами и органами местного самоуправления, объявившими о намерении принять эвакуированных, и будет изучать меры на основе запросов людей, желающих эвакуироваться в Японию.

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