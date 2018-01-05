22:43
5 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Японія з тривогою пережила потужний землетрус

19:18, сьогодні 1133 Читать новость на русском
Наслідки землетрусу в Японії (ілюстрація)
Наслідки землетрусу в Японії (ілюстрація) / Соцмережі

У ночі проти 6 січня за місцевим часом у Японії стався потужний землетрус. У зв'язку з інцидентом в країні було оголошено загрозу цунамі, проте за деякий час її було знято.

Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на місцевий телеканал NHK.

Читайте також: Стихійні лиха, які сколихнули світ у 2017 році

Зазначається, що в Токіо та в усій префектурі було чутно поштовхи магнітудою 4,8 бала.

За даними національного метеорологічного управління країни, епіцентр розташовувався якраз неподалік столиці країни, а його осередок залягав на глибині 80 кілометрів.

"Землетруси з епіцентром в Токіо – велика рідкість. Японське телебачення переривало мовлення для термінових випусків новин, а місцеве населення закликали дотримуватися спокою та остерігатися можливих травм від битого скла", – підкреслюється у матеріалі.

Зауважимо, позаштатні ситуації на японських АЕС у зв'язку із землетрусом не фіксувалися, також не було жодних змін у рівні радіації в районі японських АЕС.

Теги: Японія Землетрус Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Усик підтвердив страх росіян, – реакція соцмереж на перемогу над Хуком
10 вересня 2017 , 12:00
Активісти готові до штурму Верховної Ради
 5 жовтня 2017 , 18:08
Соратника Ляшка затримали у Вінниці на солідному хабарі: фото
 5 вересня 2017 , 18:47
Професорка США "намахала" 12 мільйонів фанатів "Гри престолів" заради експерименту
1 серпня 2017 , 23:29
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук