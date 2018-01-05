Японія з тривогою пережила потужний землетрус

У ночі проти 6 січня за місцевим часом у Японії стався потужний землетрус. У зв'язку з інцидентом в країні було оголошено загрозу цунамі, проте за деякий час її було знято.

Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на місцевий телеканал NHK.

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Зазначається, що в Токіо та в усій префектурі було чутно поштовхи магнітудою 4,8 бала.

За даними національного метеорологічного управління країни, епіцентр розташовувався якраз неподалік столиці країни, а його осередок залягав на глибині 80 кілометрів.

"Землетруси з епіцентром в Токіо – велика рідкість. Японське телебачення переривало мовлення для термінових випусків новин, а місцеве населення закликали дотримуватися спокою та остерігатися можливих травм від битого скла", – підкреслюється у матеріалі.

Зауважимо, позаштатні ситуації на японських АЕС у зв'язку із землетрусом не фіксувалися, також не було жодних змін у рівні радіації в районі японських АЕС.