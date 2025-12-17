Якщо влада не може змінити країну, її змітає або чуже військо, або власний народ, – Грицак

Відомий історик Ярослав Грицак дав відверте інтерв'ю 24 Каналу. В ньому він чесно сказав про проблеми України.

Детально думку громадського діяча можна дізнатися в матеріалі 24 Каналу "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік".

Дивіться також Чотири роки у тіні: як Верховна Рада повертається до відкритості, а що досі приховує

Що треба змінити в Україні, на думку Ярослава Грицака?

Аналітик 24 Каналу Микита Комар запитав пана Ярослава, якими були головні помилки українського керівництва в зовнішній політиці та внутрішній політиці в 2025 році. І чи є рецепт, як виправити їх.

Говоритиму дуже загально: війна є загрозою, але водночас нагодою змінити траєкторію розвитку країни. Якщо влада не може змінити країну під час війни, то її змітає або чуже військо, або власний народ. Ключовою умовою є політична воля. Багато змін трапилося на початку війни, але тепер бачимо певний відкат. Поки що ця влада працює на міцну трієчку. Цього вистачає, щоб вистояти, але не вистачає, щоб перемогти,

– висловився історик.

Ярослав Грицак вважає, що Володимир Зеленський і уряд мають перестати говорити з українцями як з дітьми, котрі "мало знають і мало розуміють". Тобто відійти від парадигми "не треба лякати людей".

Я досі чекаю, коли Зеленський скаже те, що сказав Черчіль: "Ми мусимо воювати, бо не маємо вибору, ціна війни висока, і я не можу обіцяти нічого, окрім крові, поту і сліз, але я обіцяю, що ми її не програємо",

– сказав Грицак.

Цікаво! Одна з останніх заяв Зеленського, яка була зроблена в такому дусі, стосувалася можливого референдуму щодо територіальних питань. Журналісти уточнили в президента, що він раніше говорив, мовляв, українці вирішать, що робити з Донбасом, на виборах або на референдумі. Та гарант сказав, що ці питання сенситивні, тож влада не хоче зараз ускладнювати і без того складне життя українців.

"Шашлики у травні" – одна із пам'ятних заяв Зеленського

Зеленському досі пригадують заяви до повномасштабного вторгнення про те, що не варто панікувати, бігти по гречку та сірники. Натомість президент висловив упевненість, що українці в квітні відзначать Великдень і життя йтиме своїм чередом.

"В травні як завжди – сонце, вихідні, шашлики, і звісно – День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля", – говорив він тоді.

Після відставки Єрмака колишня речниця Юлія Мендель сказала, що саме Єрмак переконав Зеленського, що війни не буде.