04:19
24 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Яценюка затримали в аеропорту Женеви

19:26, 23 грудня 10485 Читать новость на русском
Яценюка затримали в аеропорту Женеви
Яценюка затримали в аеропорту Женеви / Фото з відкритих джерел

Екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка затримали правоохоронці в аеропорту Женеви для перевірки документів.

Як повідомила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо на своїй сторінці у Facebook, Арсеній Яценюк летів 23 грудня до Швейцарії рейсом 0485 Київ – Женева разом з молодшою донькою.

Читайте також: Як Яценюк, відтягуючи увагу від суду над Саакашвілі – прикрив виправдання ректора-втікача

"Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі за запитом Росії – за всім уже відомими абсурдними обвинуваченнями в участі в бойових діях в Чечні", – йдеться у дописі.

Лаппо зазначила, що через 10 хвилин правоохоронці все з'ясували і його з донькою відпустили. У аеропорту Женеви додали, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту.

Якими б абсурдними не були обвинувачення російського Слідкому, але вони мають реальні наслідки,
– зазначила вона.

Як відомо, Росія в березні 2017 року передала в посольство України копію постанови Ессентукського міського суду Ставропольського краю щодо арешту колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка через так звану "чеченську справу".

Слідчий комітет Росії заявляв, що український політик, мовляв, брав участь у зіткненнях в Чечні у 1994-1995 роках. Арсеній Яценюк називав ці звинувачення фейковими.

Теги: Арсеній Яценюк Новини України Новини політики Новини Росії Швейцарія Чечня авіація Народний фронт
Джерело: 24 Канал
Новини за 23 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
23 грудня, 23:38 Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются
Блог Медіа 566
Головні новини 23 грудня: Рука Кремля дісталася до Яценюка, США нададуть Україні зброю
23 грудня, 22:31 Головні новини 23 грудня: Рука Кремля дісталася до Яценюка, США нададуть Україні зброю
791
Польша бросила вызовы Евросоюзу
23 грудня, 22:01 Польша бросила вызовы Евросоюзу
Блог Медіа 2927
Як таємна зустріч Коломойського та Луценка в Амстердамі може вплинути на боротьбу з корупцією
23 грудня, 21:00 Як таємна зустріч Коломойського та Луценка в Амстердамі може вплинути на боротьбу з корупцією
Сергій Лещенко 1461
Сексуальна освіта у школах: що дітям розповідають про пеніси, вагіни та гендер
23 грудня, 20:05 Сексуальна освіта у школах: що дітям розповідають про пеніси, вагіни та гендер
Наталія Печерська 3376
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Миротворча місія ООН має бути забезпечена бойовою авіацією та розвідкою, – Єльченко
 6 жовтня , 13:01
Бути чи ні місії ООН на Донбасі: думка політолога
 13 листопада , 23:09
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук