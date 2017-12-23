Яценюка затримали в аеропорту Женеви

Екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка затримали правоохоронці в аеропорту Женеви для перевірки документів.

Як повідомила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо на своїй сторінці у Facebook, Арсеній Яценюк летів 23 грудня до Швейцарії рейсом 0485 Київ – Женева разом з молодшою донькою.

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"Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі за запитом Росії – за всім уже відомими абсурдними обвинуваченнями в участі в бойових діях в Чечні", – йдеться у дописі.

Лаппо зазначила, що через 10 хвилин правоохоронці все з'ясували і його з донькою відпустили. У аеропорту Женеви додали, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту.

Якими б абсурдними не були обвинувачення російського Слідкому, але вони мають реальні наслідки,

– зазначила вона.

Як відомо, Росія в березні 2017 року передала в посольство України копію постанови Ессентукського міського суду Ставропольського краю щодо арешту колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка через так звану "чеченську справу".



Слідчий комітет Росії заявляв, що український політик, мовляв, брав участь у зіткненнях в Чечні у 1994-1995 роках. Арсеній Яценюк називав ці звинувачення фейковими.