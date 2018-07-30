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Яйця, горіхи й горох: скільки експортувала Україна у 2018 році

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Успіхи українського експорту
Успіхи українського експорту / 24 канал

За даними Державної служби статистики України, експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2018 року залишився майже на рівні минулорічних показників за відповідний період (-2%) і склав понад 8,6 мільярдів доларів США.

Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за результатами I півріччя 2018 року перевищує 37%.

Визначальними позиціями у товарній структурі вітчизняного агропродовольчого експорту залишаються зернові культури, насіння олійних, різні жири та олії – в основному, соняшникова, а також товари харчової та переробної промисловості. Їхня сукупна частка в аграрному експорті становить 88%,
– зауважив науковець.

За його словами, за січень-червень 2018 року проти торішніх показників за відповідний період зросли обсяги експорту в натуральному виразі цілої низки продуктів харчування.

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Зокрема, більш ніж у півтора раза – з 31 тисяч тонн до 48 тисяч – збільшилися зарубіжні поставки яєць. Бобових овочів – в основному, гороху – експортували 54 тисячі тонн проти 1 тисячі у січні-червні 2017 року. Обсяги поставок волоських горіхів на ринки країн світу зросли з 12 тисяч тонн до 19 тисяч, а солоду – з 70 до 97 тисяч тонн. Це забезпечило відчутне зростання вартості цих продуктів у загальній структурі українського агропродовольчого експорту, повідомив експерт.

У І півріччі 2018 року зросла вартість експортних поставок м’яса птиці – зі 196 мільйонів доларів США до 241, а також масла – з 45 до 74 мільйонів доларів США. Це зумовлено переважно зростанням цін на згадані види агропродукції, пояснив Микола Пугачов.

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Теги: Новини України Експорт Сільське господарство статистика
Джерело: 24 канал
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