Пресслужба президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова спершу повідомила, що він не збирається добровільно йти у відставку, а за кілька годин опублікувала іншу заяву – що збирається, але лише за певних умов.

Речниця президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова у першій половині дня 8 жовтня повідомила, як пише Інтерфакс-Україна, що глава держави не збирається добровільно йти у відставку.

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Ба більше, Жеенбеков не отримував заяву про відставку голови уряду Кубатбека Боронова. Це, мовляв, ЗМІ пишуть, що той подав у відставку. Насправді ж на підпис до президента такий документ не надходив.

Увечері ж 8 жовтня на сайті президента Киргизстану president.kg з'явилася заява Жеенбекова, що він піде у відставку, коли країна стане на шлях законності.

Так само він підпише указ про відставку уряду, якщо за це проголосує парламент (чинний або обраний на перевиборах, які треба призначити).

На рішучі кроки Жеенбеков готовий піти, бо "ситуація в країні досягла критичної межі".

Для мене жодна посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства,

– підсумував президент Киргизстану.

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