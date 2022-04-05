За словами Верещук, Україна сподівається, що це вдасться зробити за посередництва Туреччини.

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З'явився шанс провести евакуацію з Маріуполя

Пані міністр пояснила, що зараз є "примарна надія спецоперації з Туреччиною". Вона додала, що звернувся президент Реджеп Тайїп Ердоган й триває розробка необхідного плану щодо евакуації громадян Туреччини, а також українських жінок й дітей.

Це наша українська позиція, позиція президента України. Ми наполягаємо саме на такому алгоритмі,

– пояснила пані міністр.