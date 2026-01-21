У Раді немає опалення, – Гетманцев

Критична ситуація в енергетиці України, зокрема становище в місті Києві, повпливало й на роботу Верховної Ради. Так, будівля українського парламенту залишається без теплопостачання.

Про поточну ситуацію у Верховній Раді розповів нардеп Данило Гетманцев.

Як у Раді з теплом і водою?

Зранку 21 січня "Київводоканал", а також міністр енергетики Денис Шмигаль інформували, що у столиці вдалося повністю відновити водопостачання.

Так, вода, за словами Гетманцева, повернулася й до Верховної ради. Він, однак, додав, що тепла в будівлі все ще немає.

Точніше, тепло є, але тільки в наших серцях!,

– написав він.

Варто нагадати, що після нічної масованої комбінованої атаки росіян на Київ 19 – 20 січня 2026 року в будівлі Верховної Ради виникли серйозні труднощі з комунальними системами.

Тоді депутати повідомляли, що через відсутність тепла та води апарат Верховної Ради перейшов на дистанційний режим роботи.

Які останні новини з Ради?