Чи є українці серед постраждалих унаслідок теракту в Кракові: що кажуть у МЗС

У Міністерстві закордонних справ України з посиланням на польську поліцію 24 Каналу повідомили інформацію щодо можливих постраждалих українців.

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Чи постраждали українці під час стрілянини в Кракові?

Унаслідок стрілянини в центрі Кракова громадяни України не постраждали. Очільник МЗС України Андрій Сибіга також прокоментував трагедію.

Я глибоко вражений трагічними подіями у Кракові, які забрали людські життя. Висловлюю щирі співчуття родинам жертв і бажаю всім пораненим швидкого одужання. Ми рішуче засуджуємо цей жорстокий злочин. Україна солідарна з Польщею та польським народом у ці важкі часи. Ми розділяємо їхнє горе та підтримуємо наших польських друзів– написав він.

Польські правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини нападу. За останніми повідомленнями, кількість загиблих зросла до шести, ще 15 людей дістали поранення. Серед постраждалих є двоє поліцейських.

Нагадаємо, напад стався 7 листопада на Головній ринковій площі Кракова. За даними поліції, чоловік стріляв по випадкових перехожих з автомобіля, що рухався площею. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь, поранили нападника та затримали його.

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Поліція встановила, що підозрюваний є громадянином Польщі та діяв самостійно. Правоохоронці також спростували повідомлення про загибель поліцейського та розшук можливого спільника.

Раніше повідомлялося, що нападнику було 25 років, він приїхав на площу на чорному Subaru без номерних знаків і був одягнений у камуфляж. За попередніми даними, чоловік використовував гвинтівку AR-15. Після перестрілки з поліцією його доправили до лікарні, де він перебував під вартою правоохоронців.

Спочатку повідомлялося про щонайменше п'ятьох загиблих і понад десятьох поранених. Згодом польська влада оновила дані: кількість загиблих зросла до шести, а поранених – до 15. Мотив нападу офіційно не оголошували, поліція заявляла, що перевіряє всі обставини трагедії.