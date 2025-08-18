В ніч на 18 серпня російські війська атакували Харків "Шахедами". Внаслідок удару по багатоповерховому житловому будинку є загиблі, ще понад 10 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Скільки постраждалих внаслідок удару по Харкову?

Цієї ночі дрони атакували Індустріальний район Харкова. Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку.

Внаслідок влучання там спалахнула пожежа у двох підʼїздах: в одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому – палає останній поверх.

О 05:46 Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо 15 постраждалих у Харкові, серед них є діти 6 та 10 років. На жаль, внаслідок удару також є загиблий.

Тим часом Олег Синєгубов о 06:00 заявив про 11 постраждалих та одного загиблого – 45-річного чоловіка. Очільник ОВА наголосив, що на місці "прильоту" продовжують працювати медики та усі профільні служби.

Згодом Ігор Терехов повідомив, що в Харкові під завалами житлового будинку знайшли загиблу однорічну дитину, кількість жертв зросла до двох. Крім того, вдалося деблокувати жінку: на щастя, вона жива.

О 06:18 Олег Синєгубов додав, що медики надають допомогу ще 6-річній дівчинці та 42-річній жінці. За його словами, кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Харків постійно зростає.

Згодом рятувальники знайшли тіло ще однієї вбитої ворожим "Шахедом" людини, кількість загиблих зросла до трьох.

На дану хвилину троє загиблих, включно з маленькою дитинкою. Ще 17 постраждалих, серед них шестеро дітей,

– написав Ігор Терехов. О 06:36 мер міста повідомив, що ще одну людину рятувальники дістали з-під завалів – на щастя, живою, – Терехов. Загальна кількість постраждалих зросла до 18.

