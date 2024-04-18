Повітряна тривога почала ширитись на Півдні та Сході о 10:16. Згодом про загрозу попередили й в північних областях.

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В багатьох областях оголосили повітряну тривогу