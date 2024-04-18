Повітряна тривога почала ширитись на Півдні та Сході о 10:16. Згодом про загрозу попередили й в північних областях.
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В багатьох областях оголосили повітряну тривогу
Зранку 18 квітня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для низки регіонів.
Повітряна тривога почала ширитись на Півдні та Сході о 10:16. Згодом про загрозу попередили й в північних областях.
Дивіться також Ракетний удар по Чернігову: загинуло 18 людей, ще 78 поранено