"Вони налякані": командир ОТУ "Одеса" детально розібрав ситуацію та загрози з Придністров'я

Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання жителями Придністров'я російського громадянства. Невизнана республіка в контексті пропаганди входить у сферу інтересів Кремля. Там ворог присутній у немалій кількості.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир ОТУ "Одеса" Денис Носіков, наголосивши, що у військових там максимально низький морально-психологічний стан.

Які настрої у військових в Придністров'ї

У російських військовослужбовців, які перебувають у Придністров'ї, як розповів Носіков, настрої зараз вкрай панічні. Вони проводять щось на кшталт бойової підготовки, але з перехоплень та інших джерел інформації стає зрозумілим, що в разі вчинення з їх боку провокації та якщо Сили оборони України ухвалять рішення дати відсіч цьому, там візьме верх лише одна думка – втекти.

Вони дуже стурбовані й налякані. Ми проводимо усі види розвідки, зокрема повітряну, радіоелектронну. Ми все бачимо і чуємо. Ми в онлайні щодоби фіксуємо кожний недопалок, який ворог покурив і викинув. Бачимо все як на долоні. Повністю все контролюємо,

– запевнив Носіков.

Командир оперативно-тактичного угруповання "Одеса" пояснив, що з огляду на географію і наявні там склади, воювати в разі чого бійцям з Придністров'я доведеться хіба що на конях і з шаблями, що в умовах сучасної війни неефективно. З його слів, вони це розуміють, як і те, що ніяких шансів у них на успіхи у військовому плані немає.

Єдине, що лишається – втекти, резерви не підтягнуться, підмога не підійде. Тому вони приречені та усвідомлюють це. Але не так просто втекти, бо за всі ці роки у них там уже й родини, й діти. Але настрої панічні. Звісно, вони бояться. І недарма,

– підсумував Носіков.

Коментуючи ймовірність здійснення провокацій з боку бійців Придністров'я щодо України, командир ОТУ "Одеса" зауважив на тому, що вони самі настільки бояться цього слова, що такий сценарій навряд чи програється.

Повне інтерв'ю з Денисом Носіковим: дивіться у відео