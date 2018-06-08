Є небезпека бути захопленими в полон, – Парубій закликав бойкотувати ЧС-2018 у Росії

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців та іноземців бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який вже наступного тижня стартує у Росії.

Про це Парубій заявив, відкриваючи ранкове засідання парламенту 8 червня.

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Чемпіонат міг би бути великим спортивним святом для всіх любителів футболу, але, на жаль, в цьому році він проходить в Росії, яка продовжує агресію проти народу України, проти Грузії, проти Молдови. Закликаю всі країни вільного світу і їх громадян бойкотувати Чемпіонат світу по футболу в Росії,

– заявив спікер.

Окремо, він звернувся до громадян України, попередивши, що для них поїздка на ЧС-2018 може становити загрозу, "оскільки є реальна небезпека бути захопленим в полон російськими терористами".

Що цікаво, 7 червня депутатам Верховної Ради не вистачило голосів, щоб внести у порядок денний проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.



ЧС-2018 стартує у Росії 14 червня, а оскільки наступний тиждень у Раді не є пленарним, депутати вже не зможуть заборонити трансляцію світової першості в Україні.