Є питання. Лідер "Слуги народу" відповість на усі питання читачів до народних депутатів

Олександр Корнієнко, новообраний голова партії "Слуга народу" і заступник голови фракції у Раді, вже завтра, 20 листопада, відповість на усі запитання ведучого 24 каналу та наших читачів.

Кожен з вас може поставити запитання під прямою трансляцією на ютубі та у фейсбуці, які ведучий Антон Голобородько зачитає гостю програми Олександру Корнієнку.

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Про президентську партію і все, що відбувається цими днями у "слуг народу", говоритимуть 20 листопада о 15:00 під час лайву на сторінці 24 каналу у фейсбуці та на каналі у ютуб.

Говорити будуть про таке:

Як робитимуть справжню партію з 254 зібраних під вибори у турборежимі людей.

Чи будуть вводити жорсткі санкції після усіх скандалів, які струсонули фракцію.

Чи запровадять "партійну диктатуру" у вигляді імперативного мандату.

Чи справді нардепам платять у конвертах і чому отримують компенсації за житло "слуги", які мають мільйони в деклараціях.

Хто такий Антон Голобородько? Це ведучий, журналіст та блогер 24 каналу, що веде авторську програму "Голобородько". У ній Антон розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Анонс програми Антона Голобородька "Є питання": дивіться відео