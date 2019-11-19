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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Є питання. Лідер "Слуги народу" відповість на усі питання читачів до народних депутатів

      66 Читать новость на русском
      Антон Голобородько поставить свої і ваші питання Олександру Корнієнку / 24 канал

      Олександр Корнієнко, новообраний голова партії "Слуга народу" і заступник голови фракції у Раді, вже завтра, 20 листопада, відповість на усі запитання ведучого 24 каналу та наших читачів.

      Кожен з вас може поставити запитання під прямою трансляцією на ютубі та у фейсбуці, які ведучий Антон Голобородько зачитає гостю програми Олександру Корнієнку.

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      Про президентську партію і все, що відбувається цими днями у "слуг народу", говоритимуть 20 листопада о 15:00 під час лайву на сторінці 24 каналу у фейсбуці та на каналі у ютуб.

      Говорити будуть про таке:

      • Як робитимуть справжню партію з 254 зібраних під вибори у турборежимі людей.
      • Чи будуть вводити жорсткі санкції після усіх скандалів, які струсонули фракцію.
      • Чи запровадять "партійну диктатуру" у вигляді імперативного мандату.
      • Чи справді нардепам платять у конвертах і чому отримують компенсації за житло "слуги", які мають мільйони в деклараціях. 

      Хто такий Антон Голобородько? Це ведучий, журналіст та блогер 24 каналу, що веде авторську програму "Голобородько". У ній Антон розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Анонс програми Антона Голобородька "Є питання": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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