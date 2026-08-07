Російський Єкатеринбург прокинувся від вибухів: дрони атакували черговий склад Wildberries

У російському Єкатеринбурзі вранці 7 серпня повідомили про атаку дронів. Під ударом склад Wildberries.

Про це повідомляють OSINT-канали, зокрема Exilenova+.

Що відомо про атаку на ще один склад Wildberries?

Уранці 7 серпня в російському Єкатеринбурзі повідомили про атаку на склад Wildberries. За попередньою інформацією, щонайменше два удари припали на приміщення, яке може використовуватися для посилення російської армії.



Росіяни втікають зі складу після атаки дронів / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Поки що інформації про масштаб пошкоджень та можливу пожежу небагато, адже атака триває. Проте, за інформацією телеграм-каналів, на першому блоці складу виникла пожежа. OSINT-аналіз ASTRA зазначає, що саме черговий склад російського маркетплейса потрапив під удар.

Атака на склад Wildberries у Росії: дивіться відео

Дрони завітали до Єкатеринбурга: дивіться відео

Згодом у пресслужбі російського маркетплейса підтвердили влучання. Там зазначили, що на логістичному об'єкті компанії у Єкатеринбурзі Свердловської області працюють пожежні розрахунки. Підтвердили також пожежу та евакуацію з об'єкта.

Приймання поточних поставок тимчасово обмежили, їх перенаправляють на інші логістичні об'єкти компанії,

– зазначають росіяни.

За словами місцевого губернатора Дениса Паслера, три БпЛА впали на дах логістичного центру, спричинивши пожежу; людей евакуювали, постраждалих немає. Ще вісім безпілотників, за його словами, знищили сили ППО.

Пожежа, яка тільки починає розгоратися на складі Wildberries: дивіться відео

На тлі повідомлень про атаку в аеропорту Єкатеринбурга Кольцово запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. Російська сторона пояснила їх необхідністю забезпечити безпеку польотів.

Відстань від Єкатеринбурга до території України становить близько 2000 кілометрів.

На складі російського маркетплейса розпочинається масштабна пожежа / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня в російському Алексіні Тульської області сталася масштабна пожежа на логістичному об'єкті Wildberries після серії вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, складський комплекс фактично знищено.

Крім того, у ніч на 4 серпня дрони атакували Ленінградську область Росії. Губернатор Олександр Дрозденко заявив про збиття 15 безпілотників та пошкодження у складській зоні біля Красного Бору. За даними російських та місцевих джерел, під удар могли потрапити логістичні об'єкти Wildberries, над районом зафіксували густий чорний дим. Також дрони завдали удару по великому логістичному комплексу Wildberries в підмосковному Чехові.