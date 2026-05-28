В СБУ прокоментували зв'язки Вероніки "Феншуй" з Росією: Железняк повідомив деталі

В медіа з'явилась інформація про зв'язки Вероніки Анікієвич з країною-агресоркою. Служба безпеки України прокоментувала ці чутки на запит народного депутата Ярослава Железняка

Відповідь спецслужб він опублікував у своїх соцмережах.

Дивіться також: Хто така ворожка "Вероніка Феншуй Офіс" з якою радився Єрмак: ЗМІ провели розслідування

Що відомо про зв'язки Вероніки Феншуй з Росією?

Депутат розповів, що два тижні тому звернувся з вимогою перевірити звʼязки Вероніки Анікієвич з країною-агресоркою та спецслужбами. Він назвав ворожку людиною, яка де-факто "визначала кадрову політику країни".

Повідомляємо, що інформація стосовно можливих зв'язків вказаної особи із представниками російських спецслужб, зокрема ФСБ Росії, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність у Службі безпеки України відсутня,

– заявили у СБУ.

Депутат лишився незадоволений такою відповіддю. Він заявив, що не зрозумів, що саме це означає і висловив свої припущення:

СБУ не перевірило, просто у них відсутня інформація;

перевірили і не виявили;

вирішили, що для карми небезпечно і взагалі нічого не зробили.

У своєму зверненні я не питав "чи є чи немає такої інформації", а просив перевірити, а не відписки писати,

– написав Ярослав Железняк.



Відповідь СБУ на запит нардепа / фото з соцмереж Ярослава Железняка.

24 Канал звернувся за коментарем до СБУ, щоб уточнити це питання. Коли будемо мати відповідь – обов'язково повідомимо.

Хто така Вероніка Феншуй?

Вероніка Анікієвич називає себе консультанткою з астрології. В конактах деяких користувачів була підписана як "Вероника Консульт. А.Б." або "гадалка Єрмак".

У соцмережах вона публічно підтримувала ексочільника ОП й критикувала діяльність антикорупційцних структур НАБУ та САП. Свої дописи Вероніка Анікієвич публікує російською мовою.

"Схеми" також звернули увагу, що у 2015 році жінка відвідувала окупований Крим і писала про це у соцмережах. Журналісти з'ясували, що її батько Федір Анікієвич є громадянином Росії, а у 2015 році очолював районний осередок "Опозиційного блоку" в тимчасово окупованому Генічеську.

На судовому засіданні щодо Єрмака, прокуратура стверджувала, що низка високопосадовців, серед яких Ірина Венедиктова, Віктор Ляшко, та інші, були призначені за ймовірного сприяння Андрія Єрмака. Ексглава Офісу президента нібито радився з ворожкою перед важливими призначеннями на посади. Він надсилав їй дані про день народження кандидатів і просив поради.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, його клієнт спілкувався з Веронікою Анікієвич для особистих порад, не як державний діяч. Фомін зазначив, що Вероніка не має стосунку до справи, попри обшуки й вилучення телефона.

Радник Зеленського Дмитро Литвин заявив, що в ОП не проводять консультації з езотериками. За словами чиновника, за увесь час роботи в Офісі він там не бачив "жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки".