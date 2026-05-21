Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "Насправді MAX" 20 травня.

Навіщо Єрмак спілкувався з Веронікою "Феншуй Офіс"?

Саме так жінку було підписано в контактах. Для спілкування з тодішнім главою ОП вона мала окремий телефон.

Під час одного із судових засідань це листування зачитали. Вероніка давала Єрмаку поради – зокрема і про потребу реагувати на публікації у ЗМІ агресивно, і про виїзд за кордон. Про її вплив спершу написало "Радіо Свобода", а потім його підтвердили в прокуратурі.

Ігор Фомін заявив, що у Вероніки вдома проводили обшук. Але її персона нібито не стосується справи.

"Взяли, прийшли до людини, провели в неї обшук. Чого вони до неї припхались? Забрали в неї телефон і дали на всю державу роздруківку її особистих розмов з іншою людиною. Ви розумієте? Ну до чого тут взагалі обвинувачення? У них нічого немає, то вони беруть відро, наливають в нього бруд. І використовують для цього своє службове становище", – емоційно висловився Фомін.

На його думку, Єрмак спілкувався з Веронікою не як посадовець чи державний діяч. Оскільки він неодружений, то, можливо, шукав "якусь таку людину, з якою може порадитись".

Це його особисті якісь спілкування. Не знаю, будь-якому чоловікові – навіть мені, досить сильній людині, – все одно хочеться іноді з кимось поспілкуватись, не знаю, з жінкою, наприклад, або з кимось. Тому що цей тягар дуже складно тягнути на собі. Хочеться іноді бути не дуже сильним, когось почути, з кимось порадитись,

– пояснив він.

Утім, адвокат одразу додав, що це лише його припущення. І наголосив, що в оприлюдненому листуванні писала переважно Вероніка, "фактично нема взагалі його тексту, його слів".

Вероніка "Феншуй" впливала на Єрмака: що це означає?

Політичний експерт Андрій Городницький висловив думку, що керівництво державою через "астрологів" свідчить про катастрофічну деградацію влади. Так він прокоментував інформацію, що Єрмак радився з ворожкою, кого призначати на посади.

Городницький назвав жахливою ситуацію, коли на рішення перших осіб держави можуть впливати астрологи, ворожки тощо. За його словами, це демонструє втрату інституційної відповідальності, перетворює реальну владу на інструмент маніпуляцій, що є катастрофічним для країни.

Водночас політолог Олег Саакян вважає: "екзотична" історія з ворожкою затьмарила інші ключові деталі справи, вона стала найяскравішою частиною процесу. І саме тому на неї відреагували в Офісі Президента.

Натомість відгукнутися на справу Єрмака має сам Володимир Зеленський, але не даючи оцінювальних суджень. це потрібно, щоб показати: президент у курсі подій. Але зараз, як наголосив Саакян, мовчання Зеленського більш красномовне, ніж будь-які слова.

Політолог Володимир Фесенко в розмові з 24 Каналом сказав: корупційна схема, в якій підозрюють Єрмака, вже негативно вплинула на весь апарат Офісу Президента. Це б'є по репутації Зеленського. Хоча правових ризиків для нього немає, доки він президент.

Додамо, Верховна Рада хоче запровадити штрафи для ворожок.