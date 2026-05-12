У Єрмака є 4 дипломатичні паспорти, – прокурор

Андрій Єрмак має 4 дипломатичні паспорти. Прокурори заявляють про високий ризик його переховування як за кордоном.

Про це повідомили на засіданні Вищого антикорупційного суду, пише hromadske.

Що відомо про паспорти Єрмака?

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак має чотири дипломатичні паспорти, один із яких дійсний до 2030 року.

За даними слідства, з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року Єрмак перетинав державний кордон 86 разів. Однак після цього періоду інформації у слідства немає, оскільки дані про його перетини були видалені з систем.

Прокурори підкреслили, що Єрмак, перебуваючи на посаді голови Офісу президента, спілкувався з багатьма іноземними службовцями та має можливість звернутися до них із проханням перетнути кордон або переховуватися за кордоном. Слідство також зауважує високий ризик знищення доказів. Уже виявлено випадки, коли двоє підозрюваних у межах провадження намагалися приховати докази: одна фігурантка сховала телефон та ноутбук.

Крім того, у системах і реєстрах відсутні дані про майно колишнього посадовця, його транспортний засіб та проєкт будівництва, оскільки учасники провадження знищили ці документи. Окремо прокурори звернули увагу на можливість тиску на свідків у справі. Вони наголосили, що Єрмак має достатньо коштів, щоб переховуватися як на території України, так і за її межами, що ускладнює оцінку ризиків і контроль за його пересуванням.

Усі ці обставини стали аргументом для сторони обвинувачення щодо необхідності обрання запобіжного заходу, який би мінімізував ризики переховування та впливу на свідків. Ці фактори, на думку сторони обвинувачення, роблять його перебування поза контролем держави небезпечним та потребують відповідного реагування суду.

Варто зазначити, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в етері 24 Каналу, що президент Зеленський завжди наголошував, що недоторканних немає, і кожен має відповідати за свою ділянку роботи. Він також підкреслив, що законодавство має працювати в демократичній країні, і зрештою після судового засідання ми отримаємо вирок або ж ні.

У чому підозрюють Єрмака та що відомо про суд над ним?

Справа Андрія Єрмака налічує 16 томів по 250 сторінок кожен, через що запобіжний захід 12 травня обирати не будуть, а суд продовжиться 13 травня у Вищому антикорупційному суді.

За версією САП, Єрмак фігурує у фінансуванні проєкту "Династія" через корупційні кошти та залучення інших осіб до злочинної схеми. У документації проєкту спочатку планувалося будівництво шести будинків, згодом п’яти, а в підсумку зупинилися на чотирьох, з яких резиденція R2 мала стати власністю Єрмака.

Сторона обвинувачення стверджує, що ексглава ОП забезпечував фінансування будівництва через діяльність організації Міндіча, сприяв залученню інших учасників і контролював конспірацію. Частину функцій уповноваженої особи у проєкті здійснював його батько Борис Єрмак, а після серпня 2022 року ці обов’язки перейшли до іншої особи.

Прокурори зазначили, що фінансування будівництва "Династії" відбувалося через пайові внески, готівку від корупційних схем в енергетиці та готівкові кошти невстановленого походження. Другий спосіб, за підрахунками САП, становив 72% усіх надходжень. Вартість лише проєктування котеджного містечка оцінювалася у 735 тисяч доларів США, з яких резиденція R2 для Єрмака – 178 тисяч.

На судовому засіданні прокурор САП заслухав частину матеріалів справи та надав докази участі Єрмака у схемі, але засідання проводилося частково в закритому режимі через конфіденційність доказів. Захист заявив клопотання про перенесення засідання, щоб мати більше часу для ознайомлення з документами.

Суд вирішив не обирати запобіжний захід 12 травня, а продовжити розгляд наступного дня. На думку прокурорів, Єрмак міг сприяти діяльності інших осіб і залучати їх до спільної мети, а також існує ризик переховування чи впливу на свідків.

Окремо прокурори наголосили на роль інших учасників проєкту, зокрема Олексія Чернишова та Міндіча, у забезпеченні земельних ділянок, фінансуванні та конспірації учасників.