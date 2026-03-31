Чим займається Єрмак після звільнення з ОП?

  • Раніше повідомлялося, що він нібито збирався йти на фронт. Втім, ця інформація не стала реальністю, натомість Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність. Зокрема, у період розгортання скандалу на Олімпійських іграх щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича за його проукраїнську позицію Єрмак зголосився приєднатися до команди адвокатів для оскарження рішення МОК.

  • А нещодавно при Національній асоціації адвокатів України створили чотири нові постійно діючі галузеві комітети як дорадчі органи, де ексголова ОП й отримав нову посаду. Він очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та правового забезпечення євроінтеграційного відновлення.