Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак після звільнення отримав понад 200 тисяч гривень відпускних. Ці виплати відображені у його електронній декларації, яка також містить інші фінансові деталі.

Перевірка НАЗК виявила неточності, однак без ознак порушень. Про це пише "Главком" із посиланням на реєстр декларацій.

Що у декларації Єрмака?

Загалом за звітний період він задекларував 747 тисяч гривень доходу. Основну частину цієї суми становили зарплата та інші виплати, отримані під час роботи в Офісі президента.

Водночас у декларації зафіксовано суттєві зміни у заощадженнях посадовця. Зокрема, він витратив частину готівкових коштів – близько 17 тисяч євро, що свідчить про зменшення його фінансового резерву. Окрему увагу привертає саме сума відпускних, яку Єрмак отримав уже після звільнення.

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації. Вона тривала кілька місяців – із лютого до травня 2025 року.

За результатами перевірки НАЗК виявило низку неточностей. Зокрема, у декларації була зазначена компанія, яка на момент подання вже припинила діяльність, а також некоректно відображені окремі кредитні зобов’язання.

Попри це, агентство не встановило ознак незаконного збагачення чи подання неправдивої інформації, які могли б тягнути за собою відповідальність.

Також повідомляється, що результати перевірки не оприлюднювали одразу через обмеження доступу до декларацій під час перебування Єрмака на посаді.