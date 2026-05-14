"Немає таких грошей": Єрмак сказав, звідки дістане кошти на заставу у 140 мільйонів

Ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак вперше прокоментував рішення Вищого антикорупційного суду щодо свого арешту. Після засідання ВАКС він заявив, що не визнає провини, вважає справу політично та інформаційно вмотивованою і планує оскаржувати рішення суду.

Також Єрмак висловився щодо застави у 140 мільйонів гривень та можливого перебування у СІЗО.

Як прокоментував рішення суду Єрмак?

Ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень.

Після судового засідання він заявив, що не визнає обвинувачень та планує подавати апеляцію. За словами Єрмака, усе, що відбувалося навколо кримінального провадження останніми місяцями, супроводжувалося сильним інформаційним тиском. Він наголосив, що не має наміру припиняти боротьбу та переконаний у своїй правоті.

Мені нема чого приховувати... Все, що відбувалося навколо процесу, було під тиском, який тривав кілька місяців,

– заявив Єрмак після засідання суду.

Єрмак також емоційно висловився про свою роботу на державу під час повномасштабної війни. Він заявив, що шість років працював "чесно 24/7" та віддавав країні "своє життя і здоров’я". Колишній керівник ОП додав, що не шкодує про свою діяльність і пишається тим, що робив.

Окремо Єрмак прокоментував рішення суду щодо застави у 140 мільйонів гривень. Він визнав, що особисто не має таких коштів, однак припустив, що необхідну суму можуть допомогти зібрати друзі та знайомі.

У мене таких грошей нема, зараз адвокат буде працювати з друзями, знайомими,

– сказав Єрмак.

Водночас нардеп Ярослав Железняк стверджує, що за його інформацією, заставу за ексголову ОП можуть внести вже сьогодні, 14 травня.

"За моєю інформацією заставу за Єрмака внесуть вже сьогодні. Джерелом виступлять різні представники з юридичних кіл. Переконаний, що так і буде", – написав він.

Під час спілкування з журналістами його також запитали, чи був він готовий до можливого арешту та перебування у СІЗО. На це Єрмак відповів, що вважає себе достатньо сильною людиною, оскільки залишався у Києві 24 лютого 2022 року, коли існували прогнози про швидке падіння столиці.

Крім того, екскерівник Офісу Президента заявив, що на його місці "може опинитися будь-який українець". Він вважає справу показовою та переконаний, що правоохоронці та слідство діяли під впливом зовнішнього тиску.

Єрмак також підтвердив, що після оголошення рішення суду його мають відправити до СІЗО, якщо застава не буде внесена. На запитання журналістів про те, що він планує взяти із собою до ізолятора, відповів коротко – "саме необхідне".

Що відомо про запобіжний захід, який обрали Єрмаку?

14 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у справі, яку розслідують НАБУ та САП. Суд постановив взяти його під варту на два місяці – до 60 днів у слідчому ізоляторі.

Разом із тим йому надали можливість вийти з-під варти після внесення застави. Її розмір визначили у 140 мільйонів гривень, хоча сторона обвинувачення наполягала на більшій сумі – 180 мільйонів.

Поки застава не внесена, Єрмак перебуватиме у СІЗО. Якщо ж необхідні кошти будуть сплачені, на екскерівника ОП автоматично почнуть діяти додаткові обмеження, визначені судом. Зокрема, він буде зобов’язаний регулярно з’являтися за викликом слідчих, прокурорів або суду, не матиме права залишати територію Києва без окремого дозволу, а також повинен буде передати на зберігання всі документи для виїзду за кордон, включно з дипломатичними паспортами.

Окрім цього, ВАКС заборонив Єрмаку контактувати з низкою осіб, які згадуються у матеріалах провадження. Серед них – колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч та Вероніка Анікієвич, ім’я якої раніше фігурувало у медійних розслідуваннях про так звану "радницю з фен-шую".