Представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про готовність надати Україні макрофінансову допомогу на 1,2 мільярда євро. Та для цього Україна повинна налагодити конструктивну взаємодію з МВФ, а також виконати вимоги щодо дотримання верховенства права.

Про готовність надати новий кредит Україні верховний представник ЄС з закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель повідомив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє 24 канал.

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Ми готові надати 1,2 мільярда макрофінансової допомоги, щоб допомогти Україні розв'язати проблеми, пов'язані з економічним спадом, що спричинила коронавірусна пандемія,

– підкреслив Боррель.

Втім він наголосив, що для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з МВФ, а також виконати всі вимоги, які стосуються зміцнення верховенства права.

Крім того, віцепрезидент Європейської комісії підкреслив, що проводив зустрічі з представниками українських парламенту й громадянського суспільства. На цих зустрічах він висловив запевнення, що Євросоюз підтримує Україну і її народ.

"Ми найсильніший і найнадійніший партнер України, і ми продовжимо підтримувати процес реформ, суверенітет і територіальну цілісність. Україна – це країна, яка отримує найбільшу європейську підтримку. Ми дуже віддані майбутньому України як вільної країни, що процвітає", – запевнив представник ЄС.

Детальніше про макрофінансову допомогу для України: