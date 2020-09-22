ЄС готовий дати Україні кредит на 1,2 мільярда євро, але має умови
Представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про готовність надати Україні макрофінансову допомогу на 1,2 мільярда євро. Та для цього Україна повинна налагодити конструктивну взаємодію з МВФ, а також виконати вимоги щодо дотримання верховенства права.
Про готовність надати новий кредит Україні верховний представник ЄС з закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель повідомив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє 24 канал.
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Ми готові надати 1,2 мільярда макрофінансової допомоги, щоб допомогти Україні розв'язати проблеми, пов'язані з економічним спадом, що спричинила коронавірусна пандемія,
– підкреслив Боррель.
Втім він наголосив, що для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з МВФ, а також виконати всі вимоги, які стосуються зміцнення верховенства права.
Крім того, віцепрезидент Європейської комісії підкреслив, що проводив зустрічі з представниками українських парламенту й громадянського суспільства. На цих зустрічах він висловив запевнення, що Євросоюз підтримує Україну і її народ.
"Ми найсильніший і найнадійніший партнер України, і ми продовжимо підтримувати процес реформ, суверенітет і територіальну цілісність. Україна – це країна, яка отримує найбільшу європейську підтримку. Ми дуже віддані майбутньому України як вільної країни, що процвітає", – запевнив представник ЄС.
Детальніше про макрофінансову допомогу для України:
- Напередодні про її важливість заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він пояснив, що саме шляхом нових запозичень Україна планує покривати дефіцит держбюджету в цьому році, який становитиме близько 300 мільярдів гривень, а також у 2021 році.
- Марченко також розповів, що Україна ще в цьому році розраховує отримати другий транш від МВФ. За попередніми домовленостями, це має бути 700 мільйонів доларів. Третій транш має бути вже у 2021 році.