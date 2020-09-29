"ЄС – не банкомат": Стефанішина назвала слова Борреля несправедливими
Напередодні Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель відвідав Україну. Згодом з'явилася його стаття про підсумки візиту, де дипломат, зокрема, висловився щодо фінансової допомоги Україні з боку ЄС.
Слова Борреля прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Свою думку вона висловила у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.
До теми Україна готова стати повноцінним членом ЄС: відверте інтерв'ю з Стефанішиною
"Я сказав президенту, що ЄС не є благодійною організацією або банкоматом. Лише українці власноруч можуть втілити реформи", – зауважив Боррель. Згодом цю фразу прибрали зі статті.
На думку Стефанішиної, таке формулювання важко назвати дипломатичним. Очевидно, мовилося про заклик, який достатньо часто чути від Євросоюзу – мовляв, не можна сповільнювати темп реформ.
Усіма своїми діями, починаючи від затвердження стратегії національної безпеки, закінчуючи урядовим планом дій, а також порядком денним, навіть пленарної сесії парламенту цього місяця (вересня – 24 канал), ми демонструємо таку відданість,
– наголосила вона.
Стефанішина впевнена, що це не залишається непоміченим серед європейських партнерів. "Я дуже критично сприймаю такі формулювання. Тому що бачу великий прогрес та велику роботу, яка зроблена в Україні", – додала чиновниця.
Вона підкреслила: ті трансформації, які проведені в країні за лічені роки, це зміни, до яких інші країни йшли десятиліттями. Тож дивно чути від європейських колег такі очікування, ніби є якась чарівна паличка, за помахом якої одна людина або диво зробить країну квітучою.
"Є іноді дійсно певні занепокоєння, але я зовсім не сприймаю аргумент про те, що можна не помічати ті історичні зміни, які відбуваються або відбулися в країні. Щонайменше, це – несправедливо", – підсумувала вона.
Що варто знати про висловлювання Борреля:
- 22 вересня Високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав Україну, він зустрівся з Володимиром Зеленським.
- Про свою розмову з президентом Боррель розповів у статті "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським". Саме там була вжита фраза "ЄС – не банкомат". Пізніше її таки прибрали з матеріалу.
- У Євросоюзі пояснили: зробили це для того, аби краще описати візит Борреля до Зеленського, "який був дуже продуктивним".