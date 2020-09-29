Напередодні Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель відвідав Україну. Згодом з'явилася його стаття про підсумки візиту, де дипломат, зокрема, висловився щодо фінансової допомоги Україні з боку ЄС.

Слова Борреля прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Свою думку вона висловила у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

До теми Україна готова стати повноцінним членом ЄС: відверте інтерв'ю з Стефанішиною

"Я сказав президенту, що ЄС не є благодійною організацією або банкоматом. Лише українці власноруч можуть втілити реформи", – зауважив Боррель. Згодом цю фразу прибрали зі статті.

На думку Стефанішиної, таке формулювання важко назвати дипломатичним. Очевидно, мовилося про заклик, який достатньо часто чути від Євросоюзу – мовляв, не можна сповільнювати темп реформ.

Усіма своїми діями, починаючи від затвердження стратегії національної безпеки, закінчуючи урядовим планом дій, а також порядком денним, навіть пленарної сесії парламенту цього місяця (вересня – 24 канал), ми демонструємо таку відданість,

– наголосила вона.

Стефанішина впевнена, що це не залишається непоміченим серед європейських партнерів. "Я дуже критично сприймаю такі формулювання. Тому що бачу великий прогрес та велику роботу, яка зроблена в Україні", – додала чиновниця.

Вона підкреслила: ті трансформації, які проведені в країні за лічені роки, це зміни, до яких інші країни йшли десятиліттями. Тож дивно чути від європейських колег такі очікування, ніби є якась чарівна паличка, за помахом якої одна людина або диво зробить країну квітучою.

"Є іноді дійсно певні занепокоєння, але я зовсім не сприймаю аргумент про те, що можна не помічати ті історичні зміни, які відбуваються або відбулися в країні. Щонайменше, це – несправедливо", – підсумувала вона.

Що варто знати про висловлювання Борреля: