"ЄС – не банкомат": в Євросоюзі пояснили, чому видалили фразу Борреля
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель написав у своєму блозі, що під час візиту до Президента України Володимира Зеленського сказав йому, що "ЄС – не банкомат". Згодом цю фразу видалили. У Брюсселі прокоментували такий вчинок.
Фразу видалили, щоб краще описати візит Борреля до Зеленського, заявив речник Євросоюзу з зовнішньої політики Петер Стано у коментарі для видання DW.
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Ця фраза була згодом видалена, щоб краще відобразити візит верховного представника до Києва, який був дуже продуктивним,
– заявив речник ЄС.
Стано також додав, що візит Борреля в Україну "дозволив донести ключові меседжі".
Коротко про те, що ж написав Боррель у своєму блозі
- 22 вересня Боррель прибув до України.
- Під час офіційного візиту Високий представник ЄС зустрівся з президентом Зеленським.
- Про свою розмову з президентом Боррель розповів у статті "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським".
- Зокрема у статті він написав такі слова: "Як я сказав президенту (Володимиру Зеленському – 24 канал), Європейський Союз – це не благодійна організація чи банкомат: найкращий шлях для нас підтримати Україну – це реформувати країну. Але лише українці самі можуть впровадити ці реформи".
- Пізніше цю фразу Боррель видалив.