Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель написав у своєму блозі, що під час візиту до Президента України Володимира Зеленського сказав йому, що "ЄС – не банкомат". Згодом цю фразу видалили. У Брюсселі прокоментували такий вчинок.

Фразу видалили, щоб краще описати візит Борреля до Зеленського, заявив речник Євросоюзу з зовнішньої політики Петер Стано у коментарі для видання DW

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Ця фраза була згодом видалена, щоб краще відобразити візит верховного представника до Києва, який був дуже продуктивним,

– заявив речник ЄС.

Стано також додав, що візит Борреля в Україну "дозволив донести ключові меседжі".

Коротко про те, що ж написав Боррель у своєму блозі