Забрав слова назад: зі статті Борреля прибрали слова, що ЄС – не банкомат
Євросоюз прибрав суперечливе висловлювання зі статті Високого представника з питань зовнішньої та безпекової політики. Жозеп Боррель раніше написав, що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат".
Насправді Боррель не говорив цієї фрази Зеленському
Відповідні зміни підтвердили у представництві ЄС "Європейській правді".
До теми Боррель сказав Зеленському, що ЄС – не банкомат для України і згадав про олігархів
Зокрема, зі статті Борреля зникла фраза: "Як я вже сказав президенту (президенту України – 24 канал), ЄС не є благодійною організацією або банкоматом".
У "Європейській правді" кажуть, що насправді Боррель такої фрази при зустрічі з Зеленським не говорив.
Що відомо про розмову Борреля з Зеленським
- 22 вересня Жозеп Боррель прибув до України.
- Під час офіційного візиту Високий представник ЄС зустрівся з президентом Зеленським.
- Про свою розмову з президентом Боррель розповів у статті "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським".
- Представник ЄС наголосив, що розраховує на те, що Україна скористається перевагами співпраці в межах Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі.
- Також він доволі чітко висловився щодо фінансової допомоги з боку ЄС Україні. Начебто Київ не повинен сприймати ЄС – як банкомат.
- Політик також нагадав, що Євросоюз допомагає Україні боротися з коронавірусною кризою, виділивши понад 190 мільйонів євро через ініціативу "Команда Європа" (Team Europe).
- Він зауважив, що падіння ВВП України на 11,4% пов'язане не лише з кризою, спричиненою пандемією коронавірусу. За його словами, олігархи в Україні досі зберігають значний вплив.