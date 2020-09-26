Євросоюз прибрав суперечливе висловлювання зі статті Високого представника з питань зовнішньої та безпекової політики. Жозеп Боррель раніше написав, що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат".

Насправді Боррель не говорив цієї фрази Зеленському

Відповідні зміни підтвердили у представництві ЄС "Європейській правді".

До теми Боррель сказав Зеленському, що ЄС – не банкомат для України і згадав про олігархів

Зокрема, зі статті Борреля зникла фраза: "Як я вже сказав президенту (президенту України – 24 канал), ЄС не є благодійною організацією або банкоматом".

У "Європейській правді" кажуть, що насправді Боррель такої фрази при зустрічі з Зеленським не говорив.

Що відомо про розмову Борреля з Зеленським

22 вересня Жозеп Боррель прибув до України.

Під час офіційного візиту Високий представник ЄС зустрівся з президентом Зеленським.

Про свою розмову з президентом Боррель розповів у статті "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським".

Представник ЄС наголосив, що розраховує на те, що Україна скористається перевагами співпраці в межах Угоди про асоціацію та глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Також він доволі чітко висловився щодо фінансової допомоги з боку ЄС Україні. Начебто Київ не повинен сприймати ЄС – як банкомат.

Політик також нагадав, що Євросоюз допомагає Україні боротися з коронавірусною кризою, виділивши понад 190 мільйонів євро через ініціативу "Команда Європа" (Team Europe).

Він зауважив, що падіння ВВП України на 11,4% пов'язане не лише з кризою, спричиненою пандемією коронавірусу. За його словами, олігархи в Україні досі зберігають значний вплив.

Зверніть увагу! Окрім Зеленського , Боррель зустрівся з головою МЗС Дмитром Кулебою та іншими політиками.

Зеленський та Високий представник ЄС спілкувалися переважно про ситуацію на Донбасі. Окрім того, вони обговорили можливість створення додаткового переговорного майданчика щодо деокупації Криму.