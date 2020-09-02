ЄСПЛ не став на захист ПЦУ в Криму / Колаж 24 каналу

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 1 вересня прийняв рішення щодо термінових позовів Православної церкви України (ПЦУ) до Росії. Ці позови стосувалися рішення окупантів забрати в Церкви храми у Сімферополі та Євпаторії.