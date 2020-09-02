ЄСПЛ не став на бік ПЦУ в позовах до Росії щодо храмів у Криму: несподівана причина
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 1 вересня прийняв рішення щодо термінових позовів Православної церкви України (ПЦУ) до Росії. Ці позови стосувалися рішення окупантів забрати в Церкви храми у Сімферополі та Євпаторії.
ЄСПЛ вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів ПЦУ в окупованому Росією Криму.
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Мовляв, навіть якщо росіяни ці храми заберуть – це не створює ризику завдання серйозної та непоправної шкоди основним правам людини.
Коротко про позови ПЦУ до Росії щодо храмів у Криму
- Російська окупаційна влада в Криму в липні 2019 року наказала Православній церкві України (раніше – Українська православна церква Київського патріархату) "звільнити приміщення" Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги в Сімферополі.
- Мовляв, термін дії договору оренди з Кримською єпархією УПЦ КП (перейшла до ПЦУ після її створення) закінчився. А новий укладати зась, бо ПЦУ не зареєструвалася як юридична особа за російським законодавством.
- "Суд" у Євпаторії ж в листопаді 2019 року наказав ПЦУ знести храм, побудований, мовляв, без дозволу місцевої влади.
Рішення ЄСПЛ щодо храмів ПЦУ в Криму / Скриншот документу
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини щодо храмів ПЦУ в окупованому Криму
- Європейський суд з прав людини вирішив не вживати тимчасових заходів, яких вимагали у заявах (33931/19 та 33585/20 від 4 та 6 серпня 2020) УПЦ Київського патріархату в Криму (тепер це ПЦУ – 24 канал) проти Росії.
- Це клопотання про заборону російській владі виселяти Церкву зі Собору в Сімферополі та про заборону зносити храм в Євпаторії. Їх вважають основними культовими місцями в Криму.
- Суд вирішив відхилити клопотання, оскільки вони не передбачають ризику серйозної та непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції з прав людини.
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