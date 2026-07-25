Літаки Gripen і ракети Meteor: Хмара провів розмову із новим міністром оборони Британії

Виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара підвів підсумки онлайн зустрічі з колегою. Головною темою розмови стало питання посилення захисту українського неба.

Україна розраховує на британську допомогу. Про це Хмара написав у власних соцмережах.

Що сказав Хмара?

Виконувач обов'язків міністра оборони сказав, що Київ та Лондон вибудовують довготривале та взаємовигідне оборонне партнерство.

Головна тема – кроки для посилення захисту українського неба. Розраховуємо на підтримку проєкту з постачання літаків Gripen та ракет Meteor до них,

– заявив Хмара.

Він підкреслив, що це вкрай важливо для захисту людей та протидії російським літакам.

Наприкінці Хмара подякував Великій Британії за лідерство та готовність розвивати новий рівень оборонної співпраці.