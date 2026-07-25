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24 Канал Новини України Євген Хмара провів зустріч з новим міністром оборони Британії: про що домовились чиновники
25 липня, 11:16
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Оновлено - 11:21, 25 липня

Літаки Gripen і ракети Meteor: Хмара провів розмову із новим міністром оборони Британії

Данило Жоров

Виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара підвів підсумки онлайн зустрічі з колегою. Головною темою розмови стало питання посилення захисту українського неба.

Україна розраховує на британську допомогу. Про це Хмара написав у власних соцмережах

Що сказав Хмара?

Виконувач обов'язків міністра оборони сказав, що Київ та Лондон вибудовують довготривале та взаємовигідне оборонне партнерство.

Головна тема – кроки для посилення захисту українського неба. Розраховуємо на підтримку проєкту з постачання літаків Gripen та ракет Meteor до них, 
– заявив Хмара.

Він підкреслив, що це вкрай важливо для захисту людей та протидії російським літакам.

Наприкінці Хмара подякував Великій Британії за лідерство та готовність розвивати новий рівень оборонної співпраці.

 

 