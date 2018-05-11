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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: хто пройшов у фінал

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Євробачення 2018: фіналісти
Євробачення 2018: фіналісти / 24 Канал

Фінал Євробачення 2018 відбудеться 12 травня 2018. За результатами першого півфіналу, визначилися перші 10 фіналістів, а за результатами другого півфіналу визначилася інша десятка фіналістів. Також до фіналу автоматично потрапляє країна-господар Португалія, та ще 5 країн-засновниць конкурсу.

Другий півфінал Євробачення-2018 відбувся у четвер, 10 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У другому півфіналі виступили 18 конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу. Першу 10 фіналістів визначили 8 травня, під час першого півфіналу. 

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Євробачення 2018: хто пройшов у фінал

Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall"

Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me"

Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old"

Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY"

Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza"

Болгарія. EQUINOX – "Bones"

Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You"

Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters"

Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together"

Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego".

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Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"

Угорщина. AWS – "Viszlát nyár"

Україна. MELOVIN "Under the Ladder"

Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love"

Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"

Данія. Rasmussen – "Higher Ground"

Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!"

Нідерланди. Waylon – "Outlaw in 'Em"

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Крім того, у фіналі Євробачення 2018 автоматично потрапляють країни-засновниці конкурсу та країна-господар:

Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim"

Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente"

Великобританія. SuRie – "Storm"

Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción"

Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"

Франція. Madame Monsieur – "Mercy"

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Євробачення 2018: Австрія – Cesár Sampson – "Nobody But You" ( дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Естонія – Elina Nechayeva – "La Forza" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Кіпр – Eleni Foureira – "Fuego" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" ( дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Чехія – Mikolas Josef  – "Lie to Me" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Болгарія – EQUINOX – "Bones" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Албанія – Eugent Bushpepa – "Mall" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Фінляндія – Saara Aalto  – "Monsters" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Ірландія – Ryan O’Shaughnessy – "Together" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Сербія – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Угорщина – AWS – "Viszlát nyár" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Україна – MELOVIN – "Under the Ladder" (дивіться відео виступу):

 

 

Євробачення 2018: Швеція – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Австралія – Jessica Mauboy – "We Got Love" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Норвегія – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (дивіться відео виступу)

 

Євробачення 2018: Данія – Rasmussen – "Higher Ground" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Слованія – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (дивіться відео виступу):

 

Євробачення 2018: Нідерланди – Waylon – "Outlaw in 'Em" (дивіться відео виступу):

 

Теги: Новини України LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
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