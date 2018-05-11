Фінал Євробачення 2018 відбудеться 12 травня 2018. За результатами першого півфіналу, визначилися перші 10 фіналістів, а за результатами другого півфіналу визначилася інша десятка фіналістів. Також до фіналу автоматично потрапляє країна-господар Португалія, та ще 5 країн-засновниць конкурсу.

Другий півфінал Євробачення-2018 відбувся у четвер, 10 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У другому півфіналі виступили 18 конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу. Першу 10 фіналістів визначили 8 травня, під час першого півфіналу. Читайте також: Євробачення 2018: де дивитися фінал конкурсу Євробачення 2018: хто пройшов у фінал Албанія. Eugent Bushpepa – "Mall" Чехія. Mikolas Josef – "Lie to Me" Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" Ізраїль. Netta Barzilai –"TOY" Естонія. Elina Nechayeva – "La Forza" Болгарія. EQUINOX – "Bones" Австрія. Cesár Sampson – "Nobody But You" Фінляндія. Saara Aalto – "Monsters" Ірландія. Ryan O’Shaughnessy – "Together" Кіпр. Eleni Foureira – "Fuego". Читайте також: MELOVIN пройшов у фінал Євробачення 2018 – відео виступу в другому півфіналі Сербія. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" Молдова. DoReDos – "My Lucky Day" Угорщина. AWS – "Viszlát nyár" Україна. MELOVIN – "Under the Ladder" Швеція. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" Австралія. Jessica Mauboy – "We Got Love" Норвегія. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" Данія. Rasmussen – "Higher Ground" Словенія. Lea Sirk – "Hvala, ne!" Нідерланди. Waylon – "Outlaw in 'Em" Читайте також: Росія не пройшла до фіналу Євробачення-2018 Крім того, у фіналі Євробачення 2018 автоматично потрапляють країни-засновниці конкурсу та країна-господар: Португалія. Cláudia Pascoal – "O jardim" Італія. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" Великобританія. SuRie – "Storm" Іспанія. Amaia y Alfred – "Tu canción" Німеччина. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" Франція. Madame Monsieur – "Mercy" Читайте також: Хто переможе на Євробаченні-2018: букмекери зробили нові прогнози Євробачення 2018: Австрія – Cesár Sampson – "Nobody But You" ( дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Естонія – Elina Nechayeva – "La Forza" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Кіпр – Eleni Foureira – "Fuego" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" ( дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Ізраїль – Netta Barzilai – "TOY" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Чехія – Mikolas Josef – "Lie to Me" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Болгарія – EQUINOX – "Bones" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Албанія – Eugent Bushpepa – "Mall" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Фінляндія – Saara Aalto – "Monsters" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Ірландія – Ryan O’Shaughnessy – "Together" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Сербія – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Угорщина – AWS – "Viszlát nyár" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Україна – MELOVIN – "Under the Ladder" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Швеція – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Австралія – Jessica Mauboy – "We Got Love" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Норвегія – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (дивіться відео виступу) Євробачення 2018: Данія – Rasmussen – "Higher Ground" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Слованія – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (дивіться відео виступу): Євробачення 2018: Нідерланди – Waylon – "Outlaw in 'Em" (дивіться відео виступу):