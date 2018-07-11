Ключі до розгадки української історії приховані десь у буремних подіях 1917-1921 років.

1918 рік був напруженим. На фото – представники Київської буржуазії, яким "пощастило". Вони на громадських роботах (іншим пощастило менше – їх розстріляли). Війська Муравйова згодом відступили. Російська агресія є реальною загрозою, як і сто років тому.

Читайте також: Протест власників авто на "єврономерах" у Києві: озвучено вимоги учасників акції

Порошенко, як не крути, типаж ближче до Петлюри. Зі своїми складностями. І маршал Айхгорн (тепер в особі Курта Волкера) певно подумує: напевно, треба Скоропадський. З цим кредити не відіб'єш.

Тим часом на Заході Бачинські та Петрушевич говорили про Установчі збори – Конституанту. Схожа риторика в Тимошенко. Експерти, "світила" сидять і творять "новий суспільний договір". Хочуть парламентську республіку та всенародний референдум. Головне – не відірватися від реальності в жорстких умовах XXI століття.

Євробляхери – махновці нашого часу. На тачанках з балтійськими номерами. Непогані хлопці. Проте в їх лави можуть пройти і свої Льови Задови – контрабандисти, наприклад, які проти поправки 479.

Чи агенти охранки з Банкової-Володимирської, які включають в порядок денний гасла з арсеналу політичних розборок – геть Продана, геть Авакова, геть Гройсмана. Хоч ніби ж борються за легалізацію засобів пересування. Закони республіки їм не подобаються – то і не виконують. "Народ веселый". Потужна сила, але мають поставити заслони від Азефів.

Віталій Скоцик – "брати-хлібороби". Ніби прогресивні та часто їздять на Захід. Проте в пам‘яті – золоті часи Речі Посполитої, яка постачала пшеницю в Нідерланди за талери, а не за гарантії Брест-Литовського миру.

Й ідейні хлопці та дівчата з добробатів, які борються за свої ідеали, чим викликають косі погляди з боку політичної богеми.

Читайте також: Розмитнення старого авто буде дорожчим за його європейську ціну, – Мартинюк