Єврокомісар Філ Хоган, якого обрали за квотою Ірландії, пішов у відставку через порушення вимог карантину. Хоган відвідав вечерю у гольф-клубі, на якій були присутні 80 гостей.

Єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган наголосив, що самостійно прийняв рішенння про відставку. Про це 27 серпня повідомляє DPA.

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Я не порушив закону, але міг би ретельніше дотримуватись рекомендацій,

– наголосив Хоган.

За словами єврокомісара, керівництво не наполягало на його відставці. Хоган зізнався, що шкодує про свій вчинок, який спричинив для колег із Єврокомісії багато неприємностей.

Реакція уряду Ірландії

Уряд Ірландії схвалив рішення єврокомісара. Прем'єр Майкл Мартін зауважив, що Хоган "віддано служив Європі та Ірландії", однак дотримуватися умов карантину під час пандемії коронавірусу зобов'язані усі.

Що відомо про скандальну вечерю у гольф-клубі