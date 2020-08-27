Після скандальної вечері: єврокомісар пішов у відставку через порушення карантину
Єврокомісар Філ Хоган, якого обрали за квотою Ірландії, пішов у відставку через порушення вимог карантину. Хоган відвідав вечерю у гольф-клубі, на якій були присутні 80 гостей.
Єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган наголосив, що самостійно прийняв рішенння про відставку. Про це 27 серпня повідомляє DPA.
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Я не порушив закону, але міг би ретельніше дотримуватись рекомендацій,
– наголосив Хоган.
За словами єврокомісара, керівництво не наполягало на його відставці. Хоган зізнався, що шкодує про свій вчинок, який спричинив для колег із Єврокомісії багато неприємностей.
Реакція уряду Ірландії
Уряд Ірландії схвалив рішення єврокомісара. Прем'єр Майкл Мартін зауважив, що Хоган "віддано служив Європі та Ірландії", однак дотримуватися умов карантину під час пандемії коронавірусу зобов'язані усі.
Що відомо про скандальну вечерю у гольф-клубі
- 20 серпня парламентське товариство гольфу Oireachtas Golf Society відзначило 50-річний ювілей.
- Урочиста вечеря відбулася у готелі Station House у місті Кліфден.
- В урочистому святкуванні взяли участь єврокомісар з питань торгівлі, міністр сільського господарства, сенатори та суддя Верховного суду.
- Масштабна вечеря під час пандемії викликала шквал критики.
- 22 серпня стало відомо, що міністр сільського господарства Ірландії Дара Каллеарі подав у відставку.