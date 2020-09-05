В Єврокомісії заявили, що необхідно створити критерії, за допомогою яких можна буле визначати, чи вводити обмеження на подорожі в інші країни ЄС.

Відповідні рекомендації представили на пресконференції у Брюсселі єврокомісари з питань юстиції Дідьє Рейндерс і з внутрішніх справ Ильва Йоханссон, повідомляє DW.

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Рейндерс заявив, що наразі важко зрозуміти, які країни відкриті для туристів, а які – ні. Він підкреслив, що "какофонія національних правил в ЄС стала надмірним тягарем", тому потрібно це спростити.

Ми хочемо чіткої системи зелений, оранжевий, червоний, а не калейдоскопа різноманітних заходів,

– додала Йоханссон.

Як зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, головним завданням є забезпечення європейцям вільного переміщення по ЄС. Водночас треба обмежити поширення COVID-19.

Критерії для введення обмежень на подорожі

Єврокомісія запропонувала три критерії, за якими держави ЄС зможуть визначати, чи вводити обмеження на подорожі. А саме:

загальна кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів;

відсоток позитивних тестів на коронавірус від загальної кількості проведених тестів;

кількість тестувань на 100 тисяч населення за останній тиждень.

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Як це працюватиме

Усі ці дані, за задумом Єврокомісії, держави ЄС щотижня повідомлятимуть у Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC). На основі отриманих даний ECDC публікуватиме мапу країн ЄС і Європейської економічної зони, де країни та регіони будуть позначені відповідно до спільного кольорового коду.

Що означатиме розподіл за кольорами

Зеленим кольором позначать території, де кількість нових випадків буде менше ніж 25, а частка позитивних тестів – нижче 3%.

позначать території, де кількість нових випадків буде менше ніж 25, а частка позитивних тестів – нижче 3%. Помаранчевим – регіони, де кількість нових випадків менше як 50, але частка позитивних тестів перевищить 3%, або навпаки – нових випадків від 25 до 150, при частці позитивних тестів нижче 3%.

– регіони, де кількість нових випадків менше як 50, але частка позитивних тестів перевищить 3%, або навпаки – нових випадків від 25 до 150, при частці позитивних тестів нижче 3%. Червоним кольором позначать зони, в яких понад 50 нових випадків зараження і частка позитивних тестів вище 3%, або кількість нових випадків перевищить 150 на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Зверніть увагу! Передбачена і "сіра" зона – для територій, де провели менше за 250 тестів на 100 тисяч населення або немає достатньо інформації про кількість тестів і нових випадків.

У Брюсселі підкреслили, що державам ЄС слід утриматися від заборони на в'їзд на їх територію для жителів інших країн Євросоюзу. Тим часом Єврокомісія вже внесла свої пропозиції у вигляді рекомендацій для рішення Ради ЄС. Представники національних урядів розглянуть цей документ в найближчі тижні. Причиною рекомендацій Брюсселя стали дуже різні карантинні правила й обмеження на поїздки всередині ЄС.

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А як щодо України

Наразі українці не можуть вільно подорожувати Євросоюзом. Дозвіл до деяких країн мають лише ті, хто їдуть навчатися чи на роботу. Але навіть для цих категорій людей існують певні обмеження у вигляді примусової самоізоляції чи тесту на COVID-19.

Євросоюз може погодитись відкрити кордони з Україною за умови, якщо щодня упродовж сталого періоду часу приріст нових хворих у державі буде менший за 500 осіб. Однак зараз у нашій країні кількість нових хворих значно перевищує цей показник і складає приблизно 2 000 – 2 500 нових хворих на добу.