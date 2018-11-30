Єврокомісія виділила Україні допомогу в розмірі 500 мільйонів євро
Президент України Петро Порошенко 30 листопада повідомив, що Європейська комісія схвалила позитивне рішення про виділення державі першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 мільйонів євро.
"Високо ціную особисту підтримку з боку президента ЄК Жан-Клода Юнкера та віце-президента Валдіса Домбровскіса, про що ми домовилися під час зустрічей в Гельсінкі на початку листопада", – написав Порошенко на своїй Facebook-сторінці.
Читайте також: Через агресію РФ в Азові у Європарламенті обговорять посилення санкцій проти Росії
Виділення допомоги для України президент назвав дуже важливим сигналом незмінної підтримки Євросоюзу в умовах останніх викликів з боку російського агресора.
Новина доповнюється…
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Курс валют на 23 листопада: долар і євро дешевшають23 листопада , 08:30
Мілевський прокоментував ймовірність повернення в Динамо – несподівана заява12 листопада , 09:44
Чи ветує президент закони про доступне розмитнення: прогнози експертів12 листопада , 13:10