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      Єврокомісія виділила Україні допомогу в розмірі 500 мільйонів євро

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      Єврокомісія виділила Україні 500 мільйонів євро
      Єврокомісія виділила Україні 500 мільйонів євро / Фото з вільних мереж

      Президент України Петро Порошенко 30 листопада повідомив, що Європейська комісія схвалила позитивне рішення про виділення державі першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 мільйонів євро.

      "Високо ціную особисту підтримку з боку президента ЄК Жан-Клода Юнкера та віце-президента Валдіса Домбровскіса, про що ми домовилися під час зустрічей в Гельсінкі на початку листопада", – написав Порошенко на своїй Facebook-сторінці.

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      Виділення допомоги для України президент назвав дуже важливим сигналом незмінної підтримки Євросоюзу в умовах останніх викликів з боку російського агресора.

      Новина доповнюється…

       

      Теги: Новини України Жан-Клод Юнкер Гроші Петро Порошенко Європа Євросоюз Єврокомісія Новини політики
      Джерело: 24 канал
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