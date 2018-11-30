Єврокомісія виділила Україні допомогу в розмірі 500 мільйонів євро

Президент України Петро Порошенко 30 листопада повідомив, що Європейська комісія схвалила позитивне рішення про виділення державі першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 мільйонів євро.

"Високо ціную особисту підтримку з боку президента ЄК Жан-Клода Юнкера та віце-президента Валдіса Домбровскіса, про що ми домовилися під час зустрічей в Гельсінкі на початку листопада", – написав Порошенко на своїй Facebook-сторінці.

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Виділення допомоги для України президент назвав дуже важливим сигналом незмінної підтримки Євросоюзу в умовах останніх викликів з боку російського агресора.

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