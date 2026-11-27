Як дуже влучно зауважив президент Володимир Зеленський, обійматися з кривавим кремлівським убивцею і клястися йому в дружбі – це все одно, що під час Другої світової війни назвати Адольфа Гітлера своїм найкращим другом. Але Трампу байдуже. Поруч стоїть прекрасна Меланія, а він чомусь наполегливо дивиться в бік зморщеного, зляканого кремлівського старця. Ця дивна любов не піддається жодному поясненню. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Adv

популярні відео

Трамп наївно переконує світ, нібито російський злочинець щиро хоче завершити війну, але ж, мовляв, "для танго потрібні двоє". Цими дешевими танцями та постійними виправданнями агресора він уже відверто дістав усіх.

Трампівські тунелі в голові та страх образити Кремль

Уявити собі Путіна, який сідає в літак і летить до Маямі, може хіба що вкрай відірвана від реальності людина. Бункерний щур настільки боїться за власну шкуру, що далі Китаю носа не показує. Але Трамп розстеляє перед ним килим і розповідає казки: мовляв, якби Росію свого часу не вигнали з G8, то ніякої війни не було б. Справді? Якби Барак Обама ще у 2014 році не пробачив Москві окупацію Криму, а жорстко вдарив по руках, ми б не мали сьогодні масштабної трагедії.

Реклама

Показовий момент: щойно Марк Рютте витягнув із Трампа у Флориді спільну заяву про те, що саме Росія повинна уникати ескалації та припинити масштабувати агресію, як Дональд одразу дав задню. Буквально за кілька годин він самовільно переписав узгоджений текст у своїй соцмережі Truth Social: не ескалувати зобов'язані "і Росія, і Україна". Мабуть, злякався, що його кремлівський "краш" образиться і не напише йому тепленького повідомлення на ніч.

Європа на межі бунту: відкрита війна з Вашингтоном

На цьому тлі поведінка Європейського Союзу вражає своєю рішучістю. Як пише видання Politico, лідери ЄС дійшли тієї межі, коли вони готові піти на відкритий і жорсткий конфлікт із Трампом заради підтримки України. Європейські чиновники відверто визнають: втрачати їм уже нічого. Роки торговельних сутичок і постійний шантаж із Вашингтона загартували Брюссель.

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон б'є на сполох: погляньте на мапу й нарешті згадайте історію. Якщо кинути Україну без підтримки, безпеці самої Європи настане кінець у найближчій перспективі. Це банальне питання фізичного виживання континенту. Але коли Трамп повертається із зустрічей з автократами, він знову починає скиглити про "викидання мільярдів" на зброю для Києва. При цьому він лукаво мовчить, що левова частка цих європейських грошей осідає на рахунках американських збройових корпорацій.

Оборонний егоїзм: хто розпиляє контракти

Ба більше, очільник Євроради Антоніу Кошта пропонує закріпити у семирічному бюджеті ЄС пріоритет для європейських оборонних підприємств.

Тобто американські компанії просто залишать за бортом найвигідніших контрактів у галузі військового комплексу та космосу. У Вашингтоні через це здійнялася справжня істерика. Там звикли заробляти на всьому, а тут європейці вперто закривають двері перед їхнім носом.

Реклама

Країни ЄС уже морально готуються до скорочення військової присутності США, до виведення частини американської техніки й готові огризатися. Проте за цією раптовою сміливістю та готовністю сперечатися з Білим домом ховається цинічна суперечність, яка б'є безпосередньо по нас.

Готові сваритися з Трампом, але не готові дати всі гроші

Виходить дивовижна картина: піти на політичну й торговельну війну зі США заради України європейці готові, а от відкрити гаманці на повну – зась. Президент Зеленський уже неодноразово прямо казав на міжнародних майданчиках: щоб упевнено пройти наступний рік, нам необхідно 115 мільярдів євро. Це конкретна цифра нашого виживання, і ці гроші в Європи є. Як то кажуть, "винь та полож".

І що ж ми чуємо у відповідь? Євросоюз насилу намагається погодити кредит на 45 мільярдів євро до кінця року. Різницю відчуваєте? Зчиняти галас про стратегічну автономію значно простіше, ніж знайти політичну волю профінансувати захист континенту сповна. Європейці готові відстоювати власні заводи, але коли треба закрити реальну фінансову діру України у стані війни, одразу вмикають режим скупої бюрократичної економії.

Реклама

Подвійні стандарти та страх перед рішучістю

Додайте сюди ще й хронічну хворобу "масового занепокоєння". Щойно українські морські дрони блискуче потопили російський корабель біля берегів Лівії в Середземному морі, як у Римі та Берліні почали заламувати руки. Джорджа Мелоні та німецькі дипломати навперебій розповідають про законне право України на оборону, але благають "не поширювати війну на Середземне море", бо це нібито шкодить судноплавству й екології.

Тобто держава взагалі без флоту проводить унікальні спецоперації, нищить ворожі корита на іншому кінці світу, вибиває ТЕЦ у Тулі, палить нафтобази за Уралом і занурює в колапс Пітер із Москвою. А європейці досі трусяться через кожен наш успішний крок, аби не роздратувати Кремль. Російський тил горить, паливна криза душить окупантів, але на Заході все ще сподіваються на якісь ілюзорні переговори.

Реклама

Жодні принизливі загравання Трампа з Путіним не принесуть миру. Європі час зняти рожеві окуляри. Або вона перестає торгуватися за кожен мільярд і забезпечує Україну ресурсом на повну, або завтра їй доведеться платити за війну вже не грошима, а життями власних громадян на своїх же східних кордонах.