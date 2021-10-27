Давно известно, что Россия развернула целую пропагандистскую сеть по всему миру, которая известна под названием Russia Today. И если в Украине она давно заблокирована, то Европа до сих пор позволяет ей вещать на своей территории.

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Она как будто не подозревает, что именно при помощи подобных медиаресурсов Кремль манипулирует информацией и дестабилизирует ситуацию во многих европейских странах.

И похоже, что бороться с этим влиянием России в сегодняшней Европе крайне сложно.

Ведь демократичная Европа просто не была готова к тому, что на ее территорию придет гопник и начнет попирать свободу слова в своих грязных целях.

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Россия пугает многих

Дело в том, что если европейские журналисты начинают расследовать деятельность RТ, ссылаясь на то, что канал искажает факты в своих материалах, Россия тут же заваливает их судебными исками на десятки тысяч евро.

Мол, эти журналисты не только клевещут, но и оскорбляют своей критикой всю редакцию лично. То есть Россия, которая плюет на законы, вспоминает о них, когда это задевает ее лично.

И главная проблема в том, что это уже даёт свои плоды. Ведь многие журналисты в Европе попросту отказываются от критики RT, как раз из-за боязни неподъемных штрафов.

Как раз этого Кремль и добивается

Ведь сама сумма полученного штрафа для России – дело последнее, ведь Кремль не жалеет денег на своего монстра, здесь главное создать прецедент, чтобы как можно больше европейцев в какой-то момент сказали: "Зачем нам лишний раз с ними связываться, себе дороже".

Стоит отметить, что именно по схожей причине, Европа долгое время не может ввести санкции против многих российских олигархов. Ведь даже такого понятия как "олигарх" там нет, есть просто бизнесмен.

И вот в том случае, если санкции все таки ввести, то этот так называемый российский бизнесмен через европейские же суды не только сможет отменить сами санкции, но также и засудит тех, кто осмелился ввести против него ограничения.

Однако, некоторые европейские страны все же не хотят идти на поводу у Кремля и пытаются бороться с российской пропагандой.

Кто не побоялся запретить RT

Так, Латвия и Литва полностью запретили вещание RT на своей территории. Там сослались на то, что один из руководителей канала находится под санкциями Евросоюза.

Следом, в Германии были забанены немецкоязычные каналы RT на ютубе. В самом же ютубе заявили, что оба канала нарушили правила сервиса, распространяя дезинформацию про COVID-19.

В Кремле тут же назвали эту блокировку нарушением свободы слова, а главный редактор RT практически обратилась к Кремлю с просьбой забанить немецкие СМИ в России.

И эти визги о свободе слова от тех, кто в своей стране сажает за репосты в соцсетях, уже возымели свой эффект. В Германии тут открестились от причастности к блокировке RT в ютубе.

Власти заявили, что решение заблокировать РТ было принято самим Ютубом, в рамках правил сервиса.

Но почему Кремль так визжит из-за блокировки ютуб канала? Ведь RТ вещает и через спутник и даже через европейское кабельное ТВ! Но и здесь решили RТ прижать.

Ведь за кабельным ТВ и спутником стоят европейские регулирующие органы и спецслужбы. Ведь к блокировке RТ на ютубе власти Германии действительно могли быть не причастны. А вот лишить канал лицензии на вещание – уже часть их полномочий.

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И вот именно из-за решения регуляторов пропагандистский RТ лишился своих немецкоязычных трансляций, которые вел из Люксембурга. Там решили просто не продлевать лицензию.

При всем при этом, к каналу также возникли вопросы у местных спецслужб. Вещать из Германии у RТ тоже нет возможности, ведь, согласно местному законодательству, государственные СМИ других стран не могут получить лицензию на территории Германии.

Более того, немецкие спецслужбы тоже раскритиковали RТ, назвав российские каналы "оружием пропаганды Кремля".

Великобритания не отстает

В Великобритании RТ тоже столкнулся с местным медиарегулятором. До полноценной блокировки пока не дошло, но штраф пропагандисты уже получили.

Вопросы возникли к нескольким сюжетам о войне в Сирии и отравлении Скрипалей в Солсбери. Дело в том, что британский медиарегулятор следит, чтобы телепрограммы, которые касаются политики соблюдали некий "принцип беспристрастности", иначе это может нанести вред, "качеству политического дискурса в Великобритании".

Что говорят во Франции

Сегодня же бороться с российской пропагандой пытаются и во Франции, но пока серьезных подвижек не видно. Французы осознают весь деструктив, который несет в себе российская пропаганда. Это стало отчетливо видно во время протестов "желтых жилетов".

Ведь именно RT, а следовательно и Кремль, всячески спекулировал на этой теме и через свои каналы еще сильнее дестабилизировал ситуацию.

Однако, пока Франция не может ничего с этим сделать, ведь руки связаны как местными законами, так и законодательством всего Евросоюза.

И вот судьба российской пропаганды во всей Европе пока не решена именно по той же причине, что и во Франции. Россия продолжает использовать законы ЕС против него самого.

Да, на уровне отдельных стран проблема решается, но массово пока никто не решается бороться с пропагандой. Ведь для этой борьбы, нужно внести изменение в ряд законов, в том числе и в области того, о чем говорить можно, а о чем – нет.

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А это, в свою очередь, можно будет расценить как определенное отдаление от свободы слова. И, конечно, сама Россия не упустит возможности прокричать об этом в эфирах своих каналов на всю Европу.

Поэтому, к сожалению для Европы, пока не решится искоренить пагубное влияние России, она будет оставаться в заложниках своей же системы.