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      Європа втомилася від України, — політолог про дебати ПАРЄ

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      У стінах ПАРЄ звучить все більше проросійських закликів, оскільки деякі європейці не розуміють, що відбувається на сході України.

      Про це Телеканалу новин “24” розповів політолог Віктор Таран, який зараз перебуває у Стразбурзі. У французькому місті 27 січня відбулись дебати ПАРЄ на тему "Гуманітарна ситуація в Україні".

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      “Вперше за останній рік враження від дебатів досить сумні, тому що та тональність і меседжі, які звучали від більшості делегацій членів Парламентської асамблей ради Європи, показують, що Європа втомилася від України, показують, що європейці абсолютно не розуміють, що відбувається на сході України”, — зазначив Таран.

      Ми вже не маємо тієї тотальної підтримки України та української позиції у стінах ПАРЄ,
      — вважає політолог.

      Він уточнив, що підтримка України послабшала з боку французької делегації (до якої входять представники соціалістичної партії), ліберал-демократів та лівих партій. “Навіть від членів Європейської народної партії були заяви на підтримку Росії”, — підкреслив Таран.

      Нагадаємо, українську льотчицю та нардепа Надію Савченко, яку незаконно утримує Росія, затвердили членом делегації в ПАРЄ.

      У Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржили повноваження делегації з Росії, яку позбавили права голосу після анексії Криму.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Україна – Росія ПАРЄ Європа Новини Франції
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 27 січня 2015
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