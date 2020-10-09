Європарламент вимагає заборонити фермерам тримати свійських тварин у клітках. Аргументують це тим, що невільницьке життя виснажує тварин і не дає їм реалізувати свою природну поведінку.

Понад 80 депутатів Європарламенту написали лист до Єврокомісії. У ньому вони закликали заборонити фермерам "селити" сільськогосподарських тварин у клітки. Про це мовиться на сайті ініціативи Compassion in World Farming.

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Яких тварин хочуть звільнити з кліток

Понад 300 мільйонів свійських тварин проводять у неволі все своє життя. Депутати вимагають заборонити клітки для всіх тварин на фермах: кролів, дорослих самок свиней, телят, перепілок, качок, гусей, молодих курей, курок-несучок, і курей, яких вирощують на м’ясо.

"Клітки за розміром, як аркуші А4"

Депутати наголосили, що курок-несучок та кроликів переважно утримують в клітках, які за розміром дорівнюють аркушу паперу А4 формату. А більшість дорослих самок свиней сидять у клітках, де не можуть навіть повернутися.

У Європарламенті відзначили, що деякі країни ЄС вже зробили крок назустріч до звільнення тварин з неволі.