Європарламент відхилив директиву про авторське право в інтернеті

За введення нового закону проголосували 278 депутатів Європардаменту, ще 318 – виступили проти, 31 – утрималися.

Про це повідомляє AFP у своєму Twitter.

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Відповідно до законопроекту, щоб перевіряти порушення авторських прав, онлайн-платформи повинні будуть створити спеціальні фільтри, через які вони "проходитимуть" тексти, музика і зображення.

Раніше комітет Європарламенту схвалив законопроект про авторські права користувачів інтернету і засобів масової інформації.

Видавці новин і артисти, особливо маловідомі, не отримують вигоду, в тому числі матеріальну, від використання онлайн-платформ і новинних агрегаторів,

– зауважив автор проекту Алекс Восс.

У Google заявили, що у випадку підтримки проекту видавці новин не зможуть отримувати трафік від пошукової системи і Google News.

Зокрема, Wikipedia припинила роботу на п'яти мовах в знак протесту проти директиви Європарламенту, заявивши про загрозу свободі інтернету в разі прийняття закону.