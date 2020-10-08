Франція та Німеччина вирішили відреагувати на отруєння опозиціонера Олексія Навального. Париж та Берлін підготували санкції проти Росії. У Москві такими діями європейців обурені і обіцяють відповідь.

За попередньою інформацією, у санкційних списках – 9 осіб. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Le Monde.

До теми Навальний записав перше відеозвернення й заявив, що його отруєння організував Путін

Хто потрапив до переліку

Співробітники адміністрації президента Росії Володимира Путіна;

Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології – місце розробки "Новачка".

Цей список, який передбачає заморожування банківських рахунків і заборону на поїздки в Європу, буде обговорюватися на засіданні в Брюсселі 12 жовтня,

– пише французьке видання.

Реакція Росії

У Москві готові ввести симетричні санкції у відповідь на дії європейських країн. Адже у Москві досі не бачать жодних доказів, що Навального отруїли.

Про це телеканалу "Дождь" повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова, інформує "РБК-Україна".

Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди у міжнародних відносинах приводять до одного – до відповідних заходів,

– сказала Захарова.

У МЗС Росії вважають, що отруєння Навального – це лише привід покарати Москву.

Зверніть увагу! Низка європейських лабораторій підтвердила те, що Олексія Навального отруїли саме "Новачком" – речовиною, створеною у Росії. Сам Навальний покладає вину за своє отруєння на Володимира Путіна.