У Європі готові санкції проти Москви за Навального: Росія погрожує відповісти
Франція та Німеччина вирішили відреагувати на отруєння опозиціонера Олексія Навального. Париж та Берлін підготували санкції проти Росії. У Москві такими діями європейців обурені і обіцяють відповідь.
За попередньою інформацією, у санкційних списках – 9 осіб. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Le Monde.
До теми Навальний записав перше відеозвернення й заявив, що його отруєння організував Путін
Хто потрапив до переліку
- Співробітники адміністрації президента Росії Володимира Путіна;
- Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології – місце розробки "Новачка".
Цей список, який передбачає заморожування банківських рахунків і заборону на поїздки в Європу, буде обговорюватися на засіданні в Брюсселі 12 жовтня,
– пише французьке видання.
Реакція Росії
У Москві готові ввести симетричні санкції у відповідь на дії європейських країн. Адже у Москві досі не бачать жодних доказів, що Навального отруїли.
Про це телеканалу "Дождь" повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова, інформує "РБК-Україна".
Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди у міжнародних відносинах приводять до одного – до відповідних заходів,
– сказала Захарова.
У МЗС Росії вважають, що отруєння Навального – це лише привід покарати Москву.