Сьогодні стало відомо, що Європейський Союз офіційно запроваджує паспорти вакцинації з 1 липня. Таким чином у ЄС прагнуть відновити свободу пересування й гарантувати при цьому власну безпеку від поширення COVID-19.

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Ці сертифікати вакцинації будуть цифровими, а за потреби їх можна отримати в паперовому вигляді.

Дуже важливий момент – мають також враховуватися щеплення від коронавірусу, які були зроблені вакцинами, що не схвалені в Євросоюзі.

Тому Уряд і новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко мають негайно вжити усіх заходів для того, щоб всі щеплення, які робляться українським громадянам різноманітними вакцинами, визнавалися в Європейському Союзі.

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У нас є чинний безвіз з Євросоюзом, який ніхто не скасовував.

Коронавірус не повинен закривати кордони вільної Європи для тих українців, хто має щеплення від COVID-19.