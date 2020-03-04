Євросоюз розслідуватиме зловживання компанії Ахметова: що про це відомо

Європейське енергетичне співтовариство взялося за розслідування Антимонопольного комітету України проти компанії "ДТЕК Західенерго". Її власником є український олігарх Рінат Ахметов.

Про це повідомляє пресцентр Європейського енергетичного співтовариства.

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Розслідування стосуються зловживанням "ДТЕК Західенерго" на ринку постачання електроенергії на заході України, на так званому "Бурштинському енергоострові".

Євросоюз підозрює "ДТЕК" у значному скороченні імпорту електроенергії зі Словаччини на "Бурштинський енергоострів", не використовуючи надані йому трансграничні пропускні здатності.

Таким чином "ДТЕК" створює дефіцит електроенергії, доступної для продажу на ринку на добу наперед, водночас пропонуючи більше електроенергії на балансуючому ринку, де ціни вищі.

Український Антимонопольний комітет відкрив справу проти "ДТЕК Західенерго", яка експлуатує єдину теплоелектростанцію на "Бурштинському енергоострові", у жовтні 2019 року. У "ДТЕК Західенерго" звинувачення Антимонопольного комітету відкидають.

Відзначимо, що електроенергію з ринку "на добу вперед" призначено для непобутових споживачів. Населення отримує електроенергію за значно дешевшим фіксованим тарифом, який і є дешевим завдяки тому, що промислові споживачі, комунальні установи та бізнес платять значно дорожче.

Що таке Бурштинський енергоострів?Це єдина частина енергосистеми України, яка інтегрована до енергосистеми ЄС та може здійснювати імпорт та експорт електрики до Євросоюзу. Тут розташовані електричні мережі Бурштинської електростанції, разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Всього на цій території проживає близько 3 мільйонів українців.



Бурштинський енергоострів відключений від енергосистеми України. Він виділений з ОЕС України у 2002 році як пілотний проект для інтеграції з об'єднаною європейською енергосистемою. ОЕС України працює синхронно з країнами колишнього СРСР: Росією, Білоруссю й Молдовою.

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