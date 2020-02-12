ДТЕК Ахметова намагається уникнути сплати тарифу при експорті електроенергії через суд

"ДТЕК Західенерго" подало позов до Національної комісії держрегулювання сфер енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з вимогою визнати протиправною і скасувати постанову №360, якою конкретизовані обов'язки експортерів платити тариф за передачу електроенергії по мережах.

Про це свідчить інформація на сайті Окружного адміністративного суду Києва, передає БізнесЦензор.

Позивач також заявив вимоги про забезпечення позову шляхом призупинення дії зазначеної постанови НКРЕКП. Третьою стороною спору є НЕК "Укренерго".

Як повідомлялося, своєю постановою №360 від 7 лютого НКРЕКП закріпила в Кодексі системи передачі зобов'язання експортерів електричної енергії оплачувати тариф на передачу.

Ми нічого (нового, – ред.) не впроваджуємо. Плата є, ми уточнюємо положення Кодексу. Ніхто експортерів не звільняє (від тарифу, – ред.). До нас звернулися ті, хто побачив технічні недоліки в документах, ми їх усуваємо,

– пояснював рішення голова комісії Валерій Тарасюк.

У той же час проти такого рішення виступали представники групи ДТЕК Ріната Ахметова, яка є великим експортером електроенергії.

Нагадаємо, компанії групи ДТЕК Ріната Ахметова раніше перестали платити тариф на передачу електроенергії при її експорті і станом на 10 січня 2020 року накопичили борг за послуги передачі електроенергії перед державною компанією "Укренерго" в розмірі 544,48 млн грн.

Найбільший борг в розмірі 362,5 млн грн накопичило D.Trading, яке перестало платити за транспортування електроенергії магістральними лініями в листопаді.

У D.Trading заявили, що ці нарахування стосуються питання оплати тарифу при експорті та імпорті електроенергії, заявивши, що це питання не врегульоване належним чином в Кодексі системи передачі.

У свою чергу в "Укренерго" заявляли, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних (НКРЕКП) раніше надала роз'яснення, згідно з яким експортери електроенергії зобов'язані оплачувати послуги її передачі.

Нагадаємо, тариф на передачу НЕК "Укренерго" використовується для того, щоб зібрати кошти для оплати зелених тарифів. Компанії ДТЕК Ахметова є найбільшим власником "зелених" сонячних і вітрових електростанцій, що працюють за найвищими в Європі тарифами.