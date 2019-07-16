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      Євросоюз схвалив санкції проти Туреччини через геологорозвідку біля берегів Кіпру

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      Турецьке нафтобурове судно "Явуз"
      Турецьке нафтобурове судно "Явуз" / AP

      Європейський союз вводить санкції щодо Туреччини через геологорозвідувальне буріння у виключній економічній зоні Кіпру. Обмежувальні заходи схвалила Рада ЄС на рівні глав МЗС.

      У заяві Ради ЄС, поширеній в понеділок у Брюсселі за підсумками засідання глав МЗС 28 країн спільноти, зазначається, що ЄС тимчасово припиняє низку раніше запланованих з Туреччиною дипломатичних заходів.

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      На тлі тривалої і нової незаконної діяльності Туреччині з буріння, Рада ЄС прийняла рішення пригальмувати переговори щодо укладення "Всеосяжної угоди про повітряний транспорт". Також поки не буде проводитися засідання Ради асоціації та подальші засідання діалогів високого рівня між ЄС і Туреччиною,
      – наголошується в оприлюдненій заяві.

      Також Євросоюз вводить фінансові обмежувальні заходи щодо Анкари. Зокрема, передбачається скорочення фінансової допомоги Туреччині як кандидату на вступ до ЄС, а також урізання позик в рамках кредитного механізму Європейського інвестиційного банку.

      Брюссель продовжить готувати нові санкції проти Анкари у разі, якщо Туреччина продовжить геологорозвідку.

      Дії Туреччини в виключній економічній зоні Кіпру входили до порядку денного червневого саміту ЄС, за підсумками якого глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Євросоюз збирається прийняти жорсткі заходи щодо Анкари. У зв'язку з цим дане питання було одним з головних на останньому перед літніми канікулами засіданні міністрів закордонних справ 28 країн спільноти, яке відбулося в понеділок у Брюсселі.

      Що робить Туреччина біля берегів Кіпру

      На шельфі і у виключній економічній зоні Кіпру знайдені великі родовища природного газу. У 2011 році американська компанія Noble Energy виявила, зокрема, родовище "Афродіта", запаси якого оцінюються приблизно в 140 мільярдів кубометрів.

      Родовище "Афродіта"
      Розташування родовища "Афродіта"

      Анкара, яка оскаржує кордони виняткової економічної зони Кіпру, раніше направила в район судно "Фатіх", заявивши, що буріння триватиме до 3 вересня. 10 червня влада Республіки Кіпр санкціонували арешт членів екіпажу турецького бурового судна. Попри це, 4 липня Туреччина направила друге судно "Явуз" для проведення геологорозвідувальних робіт на шельфі.

      Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність країни захищати права турків-кіпріотів на шельфові родовища, в тому числі із застосуванням збройних сил.

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      Теги: Новини політики Санкції Новини Туреччини Євросоюз Кіпр Газ
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