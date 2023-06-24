Український лідер зауважив, що повномасштабна слабкість Росії очевидна. І чим довше російські війська будуть в Україні, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає Кремль.

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Що сказав Зеленський про події в Росії

Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв,

– сказав Зеленський.

За його словами, Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. Проте тепер хаосу на території країни-окупанта вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш.

"І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", – зауважив український лідер.

Він пояснив, що слабкість Росії очевидна, повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців в Україні, тим більше хаосу, болю і проблем для себе потім отримає.

Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу,

– закликав президент України.

Він пояснив, що всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити.

Данілов пояснив, що війна завершиться всередині Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України також прокоментував події в Росії. Він заявив, що, як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині Росії. Ба більше, додав, що процес розпочато.

Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації Росії,

– заявив Данілов.

Що відбувається в Росії